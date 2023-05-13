Erdoğan, muhalefeti hedef aldı: Ezer geçeriz!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye'de vatandaşlara sesleniyor. Erdoğan, "Ne gerekiyorsa yapacağız ve bu işin ilk turda bitmesini sağlayacağız. Biz böyle bir oldukça koalisyon masasını da tefeci masasını da ezer geçeriz" dedi.

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Erdoğan, muhalefeti hedef aldı: Ezer geçeriz!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye'de vatandaşlara sesleniyor.

Erdoğan, "Ne gerekiyorsa yapacağız ve bu işin ilk turda bitmesini sağlayacağız. Biz böyle bir oldukça koalisyon masasını da tefeci masasını da ezer geçeriz" dedi.

"BATI ÇILDIRDI"

Erdoğan, "Milletimiz eser istiyor. Ayasofya'yı inşa ve ihya ettik. Meral Hanım 'Yapamazsın' diyordu. Yaptık mı? Bütün Batı çıldırdı ama biz görevimizi yaptık. Milletimiz hizmet istiyordu; ona vesayetle, darbeyle cevap veriyorlardı. Milletimiz yatırım istiyordu; ona elindekini alarak cevap veriyorlardı. AK Parti'nin en büyük başarısı bu zihniyetin iktidarını yıkmasıdır" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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