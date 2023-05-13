Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'den 'sandık' mesajı

Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayan Muharrem İnce, seçime 1 gün kala sosyal medyadan paylaşımda bulundu. İnce, paylaşımında “Sandıktan vazgeçme” dedi.

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sandıktan vazgeçme, oylar Memleket Partisi’ne!" dedi.

Sandıktan vazgeçme,

Oylar Memleket Partisi’ne! — Muharrem İNCE (@vekilince) May 13, 2023

3 GÜN KALA ÇEKİLMİŞTİ

İnce, parti merkezi önünde yaptığı açıklamada, adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. İnce çekilirken şunları söylemişti:

"Türkiye’ye üçüncü bir seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde, seçim sabahı bütün suçu bize atacaklar. Benim tek derdim Türkiye."

Kaynak: Gerçek Gündem