Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'den 'sandık' mesajı

Geçen günlerde cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayan Muharrem İnce, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Sandıktan vazgeçme" dedi.

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Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'den 'sandık' mesajı

Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayan Muharrem İnce, seçime 1 gün kala sosyal medyadan paylaşımda bulundu. İnce, paylaşımında “Sandıktan vazgeçme” dedi.

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İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sandıktan vazgeçme, oylar Memleket Partisi’ne!" dedi.

3 GÜN KALA ÇEKİLMİŞTİ

İnce, parti merkezi önünde yaptığı açıklamada, adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. İnce çekilirken şunları söylemişti:

"Türkiye’ye üçüncü bir seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde, seçim sabahı bütün suçu bize atacaklar. Benim tek derdim Türkiye."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Muharrem İnce Memleket Partisi
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