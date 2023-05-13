Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'den 'sandık' mesajı
Geçen günlerde cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayan Muharrem İnce, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Sandıktan vazgeçme" dedi.
Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayan Muharrem İnce, seçime 1 gün kala sosyal medyadan paylaşımda bulundu. İnce, paylaşımında “Sandıktan vazgeçme” dedi.
İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sandıktan vazgeçme, oylar Memleket Partisi’ne!" dedi.
Sandıktan vazgeçme,— Muharrem İNCE (@vekilince) May 13, 2023
Oylar Memleket Partisi’ne!
3 GÜN KALA ÇEKİLMİŞTİ
İnce, parti merkezi önünde yaptığı açıklamada, adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. İnce çekilirken şunları söylemişti:
"Türkiye’ye üçüncü bir seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde, seçim sabahı bütün suçu bize atacaklar. Benim tek derdim Türkiye."
Kaynak: Gerçek Gündem
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