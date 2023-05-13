Seçime 1 gün kala Hatay’da acı, öfke ve ‘umut’: “Bu seçim bizi enkaz altında bırakanlardan, çadırları bize getirmek yerine satanlardan kurtulmanın yolu”

Türkiye, yarın en önemli seçimini yapacak. 6 Şubat depremlerinden sonra en büyük yıkımı alan Hatay’da depremin üzerinden 97 gün geçmesine rağmen sorunlar hala çözülemedi. Su, çadır ve gıda gibi en temel ihtiyaçlarının karşılanmasında bile problemler yaşayan vatandaşlar, çözülemeyen bu sorunlarıyla birlikte yarın sandığa gidip oy kullanacak.

Gerçek Gündem’e konuşan depremzedelerden Nurcan Gülbaş, Hataylıların çok fazla sorunu olduğunu söyleyerek, “Biz Hataylıların çok meselesi var ama hepsini de aşabilecek yüreğimiz ve gücümüz var. Bu pazar günü rahat bir nefes alıp hayatımıza daha farklı bir yerden başlayacağız” dedi. Depremin üzerinden 97 gün geçmesine rağmen hala çadırda yaşayan Hataylı depremzede ise, tek isteğinin CHP’nin iktidara gelmesi olduğunu ifade ederek, “Bizi bu illetten sadece CHP ve Türkiye İşçi Partisi kurtarabilir” diye konuştu.

Yarın Antakya’da oy kullanacak olan 23 yaşındaki depremzede ise, bu seçimin özellikle Hatay halkı için çok önemli olduğunu belirtti ve seçimin ilk turda biteceğini söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Aslı Ece Sovukluk da Hatay’a oy kullanmak için giden depremzedelerden bir tanesi. Sovukluk, seçimlerin Hataylıları enkaz altında bırakanlardan ve çadır satanlardan kurtulmanın bir yolu olduğunu söyleyerek, ”Ben oyumu bu tek adam düzeninden kurtulmak için muhalefetin ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğim. Diğer oyumu bütün bu yapılanların hesabını soracağına gerçekten inandığım için Türkiye İşçi Partisi’ne vereceğim. Benim için özellikle TİP’in adayları olan Can Atalay ve Aylin Açıkgöz’ün mecliste olması çok önemli” dedi.

“YAŞADIĞIMIZ SORUNLARI BİR VİDEOYA SIĞDIRABİLMEK ÇOK ZOR, BİZ NEDEN HALA ÇADIR YA DA KONTEYNER SORUNU YAŞIYORUZ?”

Gerçek Gündem’e konuşan Antakyalı depremzede Nurcan Gülbaş, Hatay’daki birçok insan gibi her şeyini kaybettiğini belirterek, gönüllülerin sağladıkları olanaklar sayesinde Hatay’da kalabildiğini söyledi.

Depremzede, Hatay’da hala çok büyük bir çadır probleminin olduğunu ve Hatay’daki tüm sorunların bir videoya sığdırabilmenin çok zor olduğunu ifade etti:

“Yıllarca Antakyalı olmaktan dolayı çok gurur duydum ama son üç ayda sanıyorum ki bu herkeste olduğu gibi bende de çok farklı bir kırılmaya sebep oldu. Kendi iç dünyamızda da başka bir yere evrilen bir yerde durmaya başladı. Ben de çadırda kalıyorum. Hepimizin kalacak yer sorunu var ve hala çadır sorunu yaşıyoruz. Bu yaşadığımız sorunları bir videoya sığdırabilmek çok zor ama biz hala neden kalacak yer, çadır ya da konteyner sorunlarıyla uğraşıyoruz?”

“HATAY’DA DEVAM EDEN KAOS VE KARGAŞANIN KASITLI YAPILDIĞIYLA İLGİLİ ÇEVREMDE ÇOK FAZLA ŞEY GÖRÜYORUM”

Diğer deprem bölgelerinin biraz daha düzene girdiğini belirten Antakyalı depremzede, Hatay’da hala devam eden kaos ve kargaşanın kasıtlı olabileceğiyle ilgili çevresinden pek çok şey gördüğünü söyledi.

Hatay’da depremin üzerinden 97 gün geçmesine rağmen hala çok fazla sorun yaşadıklarını dile getiren Gülbaş, fiziksel zorlukların da yaşanmaya devam ettiğini söyledi.

Depremzede, Hatay’da yaşanan sorunlarla ilgili çözümlerde muhatap bulup bulamayacakları konusunda endişeli olduğunu dile getirdi:

“Hatay’da hala devam eden kaos ve kargaşanın var olma hali, durulamama hali neden? Bunu gerçekten anlayamıyorum. Böyle düşünmek istemesem de bu durumun kasıtlı olduğuyla ilgili çok veri görüyorum çevremde. Önümüzdeki sürecin seçim olması, Hatay’ın çok önemli bir yer olması, ‘Hatay’ın bizim şahsi meselemiz olması’… Meselenin farklı farklı boyutları var. Bir taraftan nereye yerleşeceğiz, evlerimizi nasıl ve hangi vizyona göre yapacağız, bu konuda muhatap bulabilecek miyiz, gerçekten insanca formları olan mekanlarda yaşayabilmek için düzgün evler yapabilecek miyiz? Bunu yapabilecek koşullarımız da var, bütün Türkiye’nin var.”

“BİZİM ÇOK MESELEMİZ VAR AMA HEPSİNİ DE AŞACAK YÜREĞİMİZ VE GÜCÜMÜZ VAR; BU PAZAR GÜNÜ RAHAT BİR NEFES ALIP HAYATIMIZA DAHA FARKLI BİR YERDEN BAŞLAYACAĞIZ”

Devletin yapması gereken tüm yardım ve hizmetlerin gönüllüler tarafından yapıldığını belirten Gülbaş, pazar günü herkesin ‘rahat’ bir nefes alıp çok daha farklı bir yerden hayatlarına başlayacaklarını ifade etti:

“Devletin yapması gereken her şeyi gönüllüler yapıyor ama nereye kadar? Artık burada gönüllülerin çalışacağı bir ortam da kalmadı, kalacak yerleri yok. İnsanlar gelmek istiyorlar, psikolojik destekte bulunmak istiyorlar ama kalacak yerleri yok. Biz bunları organize etmeye çalışıyoruz. Biz Hataylıların çok meselesi var ama hepsini de aşabilecek yüreğimiz ve gücümüz var. Sadece bir nefes alalım ve bu pazar günü sadece bir nefes alıp işimize, gücümüze daha farklı yerden başlayacağız.”

“BİZİ BU İLLETTEN SADECE CHP VE TİP KURTARABİLİR”

Depremin üzerinden 97 gün geçmesine rağmen hala çadırda yaşayan depremzede, tek isteğinin CHP’nin iktidara gelmesi olduğunu ifade etti.

Depremzede, Türkiye’nin kaderini belirleyecek olan yarınki seçimlerde, Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanacak:

“Biz depremzedeyiz, hala çadırlarda yaşıyoruz. Çok çektik, evimiz yıkıldı. Hiçbir Allah’ın kulundan ve devlet tarafından hiçbir şey görmedik ama gönüllüler çok yardım etti. CHP iktidara gelecek. Biz Türkiye İşçi Partisi’ne ve CHP’ye güveniyoruz. CHP ve TİP inşallah bizi bu illetten kurtarır.”

“BU SEÇİM BİZİ ENKAZ ALTINDA BIRAKANLARDAN, ÇADIRLARI BİZE GETİRMEK YERİNE SATANLARDAN KURTULMANIN YOLU”

Gerçek Gündem’e konuşan Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Aslı Ece Sovukluk da yarın memleketi Hatay’da oy kullanacak.

İstanbul’dan Hatay’a oy kullanmak için gittiğini söyleyen üniversite öğrencisi, seçimin özellikle Hatay halkı için çok önemli olduğunu belirtti. Sovukluk, seçimlerden umutlu olduğunu ifade etti:

“Bu seçim bizi enkaz altında bırakanlardan, çadırları bize getirmek yerine satanlardan kurtulmanın bir yolu ve seçimlerden gerçekten umutluyum.”

“TEK ADAM DÜZENİNDEN KURTULMAK İÇİN KILIÇDAROĞLU’NA VE DİĞER OYUMU DA KESİNLİKLE HİÇ TEREDDÜT ETMEDEN TİP’E VERECEĞİM”

Oyunu tek adam düzeninden kurtulmak için muhalefetin ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğini söyleyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi, diğer oyunu hiç tereddüt etmeden Türkiye İşçi Partisi’ne vereceğini ifade etti:

“Ben oyumu bu tek adam düzeninden kurtulmak için muhalefetin ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğim. Diğer oyumu bütün bu yapılanların hesabını soracağına gerçekten inandığım için Türkiye İşçi Partisi’ne vereceğim. Benim için özellikle TİP’in adayları olan Can Atalay ve Aylin Açıkgöz’ün mecliste olması çok önemli. Kesinlikle hiç tereddüt etmeden oyumu TİP’e vereceğim.”

“İKTİDARIN DEĞİŞMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ VE BU SEÇİMİ İLK TURDA BİTİRECEĞİZ”

Pazar günü Antakya’da oy kullanacak 23 yaşındaki depremzede ise, depremin ilk gününden beri yapılan tüm hukuksuzlukları ve gelen yardımları hatırlayarak sandığa gideceğini söyledi. Antakyalı depremzede, seçimin ilk turda biteceğini söyleyerek, Hatay halkı için bu seçimin çok önemli olduğunu dile getirdi:

“Bu iktidarın değişmesi için elimizden geleni yapacağız. İlk turda bitmesi için birçok arkadaşım yeniden Hatay’a gelmeye çalışıyor ama uzakta olanlar uçakla gelmek isteseler de gelemiyor. Hatay Havaalanı’na iniş olmadığı için bu çok zor. Hatay halkı çok zor zamanlar geçiriyor ve bizim oylarımız bu seçim için kritik öneme sahip. Bölgede daha fazla seçime katılımı isterdik ancak bazı nedenlerden dolayı bu sağlanamıyor. Umarım bu seçimde Hatay seçmenin deprem sonrasındaki hafızası seçime etki edecek.”

Kaynak: Gerçek Gündem