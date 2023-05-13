Seçim yasakları başlıyor: İşte 14 Mayıs akşamına kadar uygulanacak kurallar

Pazar günü gerçekleştirilecek seçimler nedeniyle bugün saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. Yarın ise, sabah 6'dan gece 24'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

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Seçim yasakları başlıyor: İşte 14 Mayıs akşamına kadar uygulanacak kurallar

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye yarın sandık başına gidiyor.

Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanacak.

PROPAGANDA YASAĞI BUGÜN BAŞLIYOR

Bugün saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. Yarın sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞINA GEÇİCİ YASAK

Buna göre, saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak.

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Düğünler saat 18.00'den sonra yapılabilecek. Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.

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2023 seçim
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