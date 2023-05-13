Memleket Partisi'nin kritik ismi oyunu Kılıçdaroğlu'na verecek: "1 oy hak, hukuk, adalet diyen tarafa 1 oy Memleket Partisi'ne"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından İnce seçmenlerinin kime oy vereceği merak konusu olmuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Yardımcısı ve İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Serkan İleri, sosyal medyadan bir açıklama yaparak Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğinin sinyalini verdi.

İleri, “İstibdat rejimine karşıyız!” dediği açıklamasında, şunları söyledi:

Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleriz, istibdat rejimine karşıyız! CB için o "1 Oy"umu hak, hukuk, adalet diyen tarafa vereceğim. Tüm muhalif kesimden de TBMM için o "1 Oy"larını Atatürkçüler'in partisi Memleket Partisi'ne istiyorum. 1 Oy Memleket'e, Memleket Meclis’e”

Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleriz, istibdat rejimine karşıyız! CB için o "1 Oy"umu hak, hukuk, adalet diyen tarafa vereceğim. Tüm muhalif kesimden de TBMM için o "1 Oy"larını Atatürkçüler'in partisi Memleket Partisi'ne istiyorum. 1 Oy Memleket'e, #MemleketMeclise — Serkan Ileri (@OSerkanIleri) May 13, 2023

İNCE ‘KAYBETTİKLERİNDE BAHANELERİ KALMASIN’ DEMİŞTİ

Memleket Partisi lideri İnce, adaylıktan çekilirken, Kılıçdaroğluna destek istememiş, aksine “Seçimi kaybettiklerinde bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum” ifadeleriyle oldukça sert bir mesaj vermişti.