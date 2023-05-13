Memleket Partisi'nin kritik ismi oyunu Kılıçdaroğlu'na verecek: "1 oy hak, hukuk, adalet diyen tarafa 1 oy Memleket Partisi'ne"

Memleket Partisi'nin kritik ismi Serkan İleri, sosyal medyadan yaptığı açıklamada cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Memleket Partisi'nin kritik ismi oyunu Kılıçdaroğlu'na verecek: "1 oy hak, hukuk, adalet diyen tarafa 1 oy Memleket Partisi'ne"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından İnce seçmenlerinin kime oy vereceği merak konusu olmuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Yardımcısı ve İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Serkan İleri, sosyal medyadan bir açıklama yaparak Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğinin sinyalini verdi.

İleri, “İstibdat rejimine karşıyız!” dediği açıklamasında, şunları söyledi:

Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleriz, istibdat rejimine karşıyız! CB için o "1 Oy"umu hak, hukuk, adalet diyen tarafa vereceğim. Tüm muhalif kesimden de TBMM için o "1 Oy"larını Atatürkçüler'in partisi Memleket Partisi'ne istiyorum. 1 Oy Memleket'e, Memleket Meclis’e”

İNCE ‘KAYBETTİKLERİNDE BAHANELERİ KALMASIN’ DEMİŞTİ

Memleket Partisi lideri İnce, adaylıktan çekilirken, Kılıçdaroğluna destek istememiş, aksine “Seçimi kaybettiklerinde bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum” ifadeleriyle oldukça sert bir mesaj vermişti.

Etiketler
Memleket Partisi Millet İttifakı Muharrem İnce
Son Güncelleme:
Salatalık kabuklarının 5 şaşırtıcı kullanım alanı! Birçok aşçı saklamıştı Salatalık kabuklarının 5 şaşırtıcı kullanım alanı! Birçok aşçı saklamıştı
Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: '85 milyonun tamamını bağrımıza bastık' Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: '85 milyonun tamamını bağrımıza bastık'
Seçime 1 gün kala Hatay’da acı, öfke ve ‘umut’: “Bu seçim bizi enkaz altında bırakanlardan, çadırları bize getirmek yerine satanlardan kurtulmanın yolu” 'Bu seçim bizi enkaz altında bırakanlardan kurtulmanın yolu'
Kiraz saplarındaki şifa! Çöp diye atıyorsanız artık atmayacaksınız Kiraz saplarındaki şifa! Çöp diye atıyorsanız artık atmayacaksınız
ÇOK OKUNANLAR
Son 10 anketin sonuçları ters köşe yaptı: İnce'nin oyları kime gidecek? Son 10 anketin sonuçları ters köşe yaptı: İnce'nin oyları kime gidecek?
Büyük değişim bekleniyor: İşte 14 Mayıs’tan sonra görev süreleri sona erecek bürokratlar 14 Mayıs’tan sonra görev süreleri sona erecek: İşte o bürokratlar
Kalem kalem yeniden hesaplandı: İşte Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşları! İşte Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşları!
Türkiye Raporu'ndan 'Muharrem İnce'siz anket: İşte beklenen sonuçlar Türkiye Raporu'ndan 'Muharrem İnce'siz anket: İşte beklenen sonuçlar
3 seçenek sunulacak: Kredi kartıyla alışverişte yeni dönem başlıyor Kredi kartıyla alışverişte yeni dönem başlıyor