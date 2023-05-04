Hikmet Çetin görüşmeleri anlattı: 'Muharrem İnce'nin Meclis Başkanlığı talebi olmuş'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığını değerlendiren Hikmet Çetin, "Aracılar vasıtasıyla birtakım teklifler olmuş. Mesela Meclis Başkanlığı talebi olmuş. Sonuca varılamadı demek ki" dedi.

Son Güncelleme:
Hikmet Çetin görüşmeleri anlattı: 'Muharrem İnce'nin Meclis Başkanlığı talebi olmuş'

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için 100 bin imza toplayarak aday olan ve halen kamuoyunda 'muhalefetin oylarını böleceği' gerekçesiyle eleştirilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yaptığı görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü yazarı Ruhat Mengi'ye konuşan Çetin, görüşmede kendisinin seçimin ikinci tura kalmaması gerektiğini söylediğini, İnce'nin ise "CHP düşünsün" dediğini aktardı:

 "O zaman anladım ki CHP'den bir davet bekliyordu, onun düşüncesini ben öyle algıladım. Tabii Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu doğrudan söyledi mi onu bilmiyorum ama güvenilir bir kaynaktan öğrendiğime göre aracılar vasıtasıyla bir takım teklifler, öneriler olmuş.

Olamayacaklar söylenmiş, olabilirler de söylenmiş, mesela Meclis Başkanlığı talebi olmuş, 'Hayır' dememişler ama 'diğer partilerle de konuşup gerekeni yapmayan çalışırız' denmiş, başka talepleri de olduğu için sonuca varılamadı demek ki."

Muharrem İnce: Babacan ve Davutoğlu ittifaktan çıksın o zaman destekleyeceğimMuharrem İnce: Babacan ve Davutoğlu ittifaktan çıksın o zaman destekleyeceğimSeçim
TİP lideri Erkan Baş'tan Muharrem İnce'ye çağrı: Kemal Bey'e değil, Erdoğan'a kaybettirmeyi seçinTİP lideri Erkan Baş'tan Muharrem İnce'ye çağrı: Kemal Bey'e değil, Erdoğan'a kaybettirmeyi seçinSeçim
Etiketler
Hikmet Çetin Muharrem İnce CHP
Son Güncelleme:
'Süleyman Soylu baltayı fena halde taşa vurdu' 'Süleyman Soylu baltayı fena halde taşa vurdu'
Hakan Atilla: Soylu'ya ulaşmaya çalıştım, 'seçimden sonra görüşelim' demiş Hakan Atilla: Soylu'ya ulaşmaya çalıştım, 'seçimden sonra görüşelim' demiş
Camdaki Kız'a apar topar veda etti! Yeni anlaşmaya imza attı Camdaki Kız'a apar topar veda etti! Yeni anlaşmaya imza attı
Hulusi Akar, muhalefete 'Savunma Bakanı' olarak önerilmiş: 'Tam üç kaynaktan aynı şeyi dinledim' Hulusi Akar, muhalefete 'Savunma Bakanı' olarak önerilmiş: 'Tam üç kaynaktan aynı şeyi dinledim'
İmamoğlu, sahneye Kılıçdaroğlu'na benzeyen vatandaşı çıkarttı: Görünce bir an korktum İmamoğlu, sahneye Kılıçdaroğlu'na benzeyen vatandaşı çıkarttı: Görünce bir an korktum
Limonları israf etmeyin.. Böyle saklarsanız aylarca limon bozulmuyor Limonları israf etmeyin.. Böyle saklarsanız aylarca limon bozulmuyor
ÇOK OKUNANLAR
Seçim yasakları bugün başlıyor: İşte madde madde son 10 günde yasak olanlar Seçim yasakları bugün başlıyor: İşte madde madde son 10 günde yasak olanlar
JP Morgan'dan 'Türkiye' raporu: İşte seçimden sonra doların ulaşacağı rakam! JP Morgan'dan 'Türkiye' raporu: İşte seçimden sonra doların ulaşacağı rakam!
Selen Görgüzel: Hamdi Alkan'ı düzenli olarak aldattım Selen Görgüzel: Hamdi Alkan'ı düzenli olarak aldattım
Ekonomist Evren Devrim Zelyut: Altın ve dolardan kötü haberlerim olacak Ekonomist Evren Devrim Zelyut: Altın ve dolardan kötü haberlerim olacak
Dış Görünüşe Önem Veren 3 Burç.. Kimseyi kolay kolay beğenmezler Dış Görünüşe Önem Veren 3 Burç.. Kimseyi kolay kolay beğenmezler