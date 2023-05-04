Hakan Atilla: Soylu'ya ulaşmaya çalıştım, 'seçimden sonra görüşelim' demiş

ABD'de tutuklu yargılandığı dönem AKP iktidarınca 'kahraman' ilan edilen ve Türkiye'ye döndükten sonra BIST Genel Müdürlüğü'ne getirilen Hakan Atilla, kendisi hakkındaki yurt dışına çıkış yasağıyla ilgili konuştu: "İçişleri Bakanı Soylu'ya ulaşmaya çalıştım. 'Seçimden sonra görüşelim' demiş."

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Hakan Atilla: Soylu'ya ulaşmaya çalıştım, 'seçimden sonra görüşelim' demiş

ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalan, infazının ardından 2019'da döndüğü Türkiye'de ise bizzat dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bürokratlar tarafından karşılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, pasaportunun iptal edilmesi sonrası yeni açıklamalarda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "O bizim evladımızdır. Onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz?" diye seslendiği Atilla, dönüşünden birkaç ay sonra Borsa İstanbul (BIST) Genel Müdürlüğü'ne getirilmiş, 8 Mart 2021'deki istifasına kadar bu görevde bulunmuştu. 

Son dönemde ise hükümete yönelik eleştirileri öne çıkıyordu. 

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İddiaya göre Atilla’nın ABD'de görülen Halkbank davasında 'itirafçı' olduğu ve Türkiye’yi zora sokacak beyanlar verdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletildi. Saray'da tedirginlik yaratan bu bilgi neticesinde Atilla'nın pasaportuna tahdit konuldu.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre söz konusu iddianın sorulduğu Hakan Atilla, "Yalan, dolan bunlar. Talimatın tepeden geldiğine eminim. Madem öyleydi beni neden Borsa İstanbul’un başına getirdiler ya da neden görevden almadılar" dedi.

'TÜRKİYE KENDİNİ ZORA SOKUYOR'

Atilla, "Türkiye‘yi zora sokacak beyanlarda bulundunuz mu?" sorusu üzerine "Ben Türkiye’yi zora sokmam. Türkiye kendini zora sokuyor. Bu bir gazetecinin uydurmasıydı. ABD’de öyle bir sistem yok. Kapalı kapılar arkasından konuşayım da beni serbest bırakın gibi bir şey yok. Ya anlaşırsınız ya da anlaşmazsınız” diye konuştu.

'NEDEN BU DEĞİLDİR DEMİYORUM'

"Ben size neden bu değildir demiyorum" diyen Atilla, "Bu gerekçeye dayanarak tahdit konulmuş olabilir. Ama onların iddia ettiği hikaye gerçek değil" ifadelerini kullandı.

- 'Sizin itirafçı olduğunuzu Cumhurbaşkanı’na istihbaratın haber verdiği' iddialar arasında.

Ne istihbaratından bilgi alacaklar. ABD’deki tek muhatapları Rıza Sarraf.

'SOYLU'YA ULAŞMAYA ÇALIŞTIM'

- Peki neden tahdit konulduğunu sormak için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ulaşmaya çalıştınız mı?

Evet. Ulaşmaya çalıştım. Müsait değilmiş. 'Seçimden sonra görüşelim' demiş.

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