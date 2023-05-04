'Süleyman Soylu baltayı fena halde taşa vurdu'

Gazeteci Mehmet Tezkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun son çıkışına tepki gösterdi: "Reklamdaki lafı değiştirerek siyaseten rant çıkarmaya, muhalefete çakmaya çalıştı ama baltayı fena halde taşa vurdu."

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'Süleyman Soylu baltayı fena halde taşa vurdu'

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Şimdi belediye otobüs duraklarında bir reklam var gördünüz mü bilmiyorum. Bir krem... Diyor ki; 'O kadar doğaldır' diyor. 'Kız kıza yakın olmak kadar doğal' diyor. Tövbe estağfurullah. Bakın Türkiye'yi getirecekleri ve getirmek istedikleri yer burasıdır" şeklindeki ifadesine tepki gösterdi.

Kamuoyunda istenilen yerin tam da reklamda anlatıldığı gibi, kadınların gece sokakta özgürce yürüyebilecekleri bir Türkiye olduğunu dile getiren Tezkan, "Soylu reklamdaki lafı değiştirerek siyaseten rant çıkarmaya, muhalefete çakmaya çalıştı ama baltayı fena halde taşa vurdu! Neden mi?" ifadesini kullandı; ardından şunları kaydetti:

"Lafı eğip bükmeden, çarpıtmadan, farklı manalar çıkarmadan doğal akışıyla anlarsak kız kıza takılmak; kız kıza dolaşmak, gezmek, eğlenmek demek. Muhafazakar mahallede istenen de budur. Erkekler ayrı takılır, kadınlar ayrı takılır. Kız kıza dolaşan grupların arasına genç erkeklerin girmesi, sokulması istenmez. Hoşlanılmaz…

Dedelerin, babaların, dayıların, amcaların abilerin kaşları kalkar… Mutaassıp çevrelerde nişanlıların birlikte bir yere gitmelerine izin verilmez. Hayat kız kıza geçer. Kız kıza geçmesi istenir. Yani kızlar mecburen kız kıza takılır…

Bakan Soylu AKP’nin toplantılarına baksın. Kadınlar bir yerde, erkekler öteki yerde. Arada bariyer var. Yani kadınlar kadınlarla, erkekler erkeklerle takılıyor. Bundan sadece aklı başka türlü çalışan psikoloğa hatta psikiyatriste ihtiyacı başka mana çıkartır. (...)"

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