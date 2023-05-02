Süleyman Soylu vites yükseltti, krem reklamını yasaklattı

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, son dönemde yaptığı tepki çeken açıklamalarına devam ediyor.

Soylu son olarak Gaziosmanpaşa'da partisinin seçim etkinliğinde bir krem reklamını hedef aldı.

"TÖVBE ESTAĞFURULLAH"

Urbancare adlı kozmetik markasının "Kız kıza çıkmamız kadar doğal" başlıklı reklamlarını hedef alan Soylu, "Yani Allah korusun ya. Şimdi belediye otobüs duraklarında bir reklam var gördünüz mü bilmiyorum. Ne diyorlar ona? Losyon mu diyorlar? Bir krem... Diyor ki; 'O kadar doğaldır' diyor. 'Kız kıza yakın olmak kadar doğal' diyor. Tövbe estağfurullah. Bakın Türkiye'yi getirecekleri ve getirmek istedikleri yer burasıdır." dedi.

Reklamın yasaklanması için girişimlerde bulunduğunu kaydeden Soylu, "Ticaret Bakanımızla konuştuk. O reklamları tamamen kaldıracağız. Bu kadar basit. Böyle bir reklam biz kabul edemeyiz. İnsanımızın ahlakına, insanımızın yapısına yönelik bir reklamı elbette kabul edebilmek mümkün değildir" diye konuştu.