Öldürülen müzisyenin sokak röportajında söyledikleri ortaya çıktı

İstanbul Kadıköy Rıhtım'da şarkı söyleyen 30 yaşındaki müzisyen Cihan Aymaz, istediği türküyü çalmadığı Mehmet Caymaz'ın bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti. Katledilen Aymaz'ın, son olarak bir sokak röportajındaki konuşmaları ortaya çıktı.

Kadıköy Rıhtım'da şarkı söyleyen 30 yaşındaki Kars-Digorlu sokak müzisyeni Cihan Aymaz, istediği türküyü çalmadığı kişinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti.

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encu, Aymaz'ın bir sokak röportajında konuştuğu anları paylaştı.

Caymaz sokak röportajında, seslendirdiği esprili bir şarkıdan dolayı Maltepe'de ifadeye çağrıldığını söyleyerek, "Sonumuz cezaevi de olsa yine söyleyeceğim" dediği görülüyor.