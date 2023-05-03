Muharrem İnce: Babacan ve Davutoğlu ittifaktan çıksın o zaman destekleyeceğim

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Sözcü TV canlı yayınına katıldı. Program boyunca muhalefeti eleştiren İnce, Erdoğan'ın yönetimine ilişkin ise pek eleştiri getirmedi.

İnce, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın Millet İttifakı'nda yer almasının doğru olmadığını savunarak "Babacan ve Davutoğlu ittifaktan çıksın o zaman destekleyeceğim. Cumhurbaşkanı yardımcılığı filan istemiyorum. At ikisini kenara. Var mı bundan daha iyi teklif. Üç tane cumhurbaşkanı yardımcısı olsun Akşener, İmamoğlu ve Yavaş. Ben gereğini yapacağım" dedi.

"OYLARI BİR BİLE DEĞİL"

Muharrem İnce'nin satır başları şöyle:

"Sayın Kılıçdaroğlu, Babacan'ı Yüksek Divan'dan kurtarıyor. Ben ilke ittifakını savunuyorum. Suriyelileri göndereceğim diyor. Yahu Esad ile en son konuşan kişi Davutoğlu değil mi? Emevi Camii'nde namaz kılacağız demedi mi?

Süleyman Şah Türbesi'ni kim kaçırdı? Davutoğlu. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıranı cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Ben buna inanmıyorum.

Umudun bildirgesini yayınladım. 20 dakikası vaatlerim. 25 dakika Erdoğan'ı eleştirdim. 1 dakikası sadece muhalefeti eleştirdim.

Ali Babacan bakanken kamu bankaları kime bağlıydı. Bunun getirdiği kadroların yüzde 80'ini FETÖ'den açığa alınmış. Bunlar kurtarıcı olacak. Oyları 1 bile yok. Ben referandumda boğazım yırtılana kadar hayır dedim, bunlar imza verdi. Bunlar vatan kurtarıcısı ben sarayın adamıyım öyle mi?

"BABACAN VE DAVUTOĞLU'NU ATSIN KENARA DESTEKLERİM"

Bugün kötü ama siz diyorsunuz ki sıtmaya razı olalım.

Babacan ve Davutoğlu ittifaktan çıksın o zaman destekleyeceğim. Cumhurbaşkanı yardımcılığı filan istemiyorum. At ikisini kenara. Var mı bundan daha iyi teklif. Üç tane cumhurbaşkanı yardımcısı olsun Akşener, İmamoğlu ve Yavaş. Ben gereğini yapacağım.

Siz bana ne zaman yaptığım ile ilgili soru soruyorsunuz. Siz teklifimi konuşun. Sadullah Ergin'i Çankaya'ya koyarsınız FETÖ'nün ortağı derim. Erdoğan tabii ki FETÖ'nün kurucusu.

Mahir Ünal ile tabii görüştüm. Elbistan'da bir kişi ziynet eşyam var benim dedi. Ben de Mahir Ünal'ı aradım hemen. Beraber grup başkan vekilliği yaptım. 6 saatlik bir görüşmem yok.

"ERKAN BAŞ'I KAALE ALMIYORUM"

Erkan Baş kaale almadığı bir adamdan neden destekle diyor. Ben de kendisini kaale almıyorum. Ben de ona bir teklifte bulunayım. O da üçüncü bölgede adaylıktan çekilsin bizim adayımızı desteklesin.

Kavala ve Demirtaş'ın adil yargılanmadığını düşünmüyorum.

Uçakları satacağım. Sarayı ilk bine girmiş öğrencilere vereceğim AR-GE merkezi yapacağım. Marmaris'teki yazlık sarayı da engelli çocuklara vereceğim.

İlk işim Kızılay Başkanı'nı görevden almak olacak. Diyanet İşleri Başkanı'nı da görevden alacağım. Varlık Fonu'nu kapatacağız. İletişim Başkanlığı'nı kapatacağız.

Millet İttifakı 2 bin 500 maddelik bildirgesini okumadım ama itirazım var. "