Son anket: Beş bölgede seçmenin tercihi Kılıçdaroğlu, seçim ilk turda bitiyor

SER-AR tarafından yapılan araştırmaya göre seçim ilk turda bitiyor. Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde seçmenin tercihi Kılıçdaroğlu.

Son anket: Beş bölgede seçmenin tercihi Kılıçdaroğlu, seçim ilk turda bitiyor

Seçime 11 gün kala anket şirketleri de saha araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ser Araştırma (SER-AR) 30 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında cumhurbaşkanı adayları ile ilgili yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Yapılan açıklamada elde edilen sonuçların seçimin 1.turda sonuçlanacağını gösterdiği belirtildi.

26 ilde 2600 seçmen ile yüz yüze görüşülerek yapılan ankette katılımcılara 14 Mayıs'taki seçimde cumhurbaşkanı tercihleri soruldu. Araştırmada ayrıca mart-nisan arasında yapılan görüşmelerden yararlanıldığı belirtildi. 

Ser Araştırma'dan anket sonuçları ile yapılan analiz şöyle:     

* Mart – Nisan aylarında yaptığımız tüm araştırmalar, seçimin 1.turda sonuçlanacağını göstermektedir.

* Muharrem İnce‘nin aldığı oyların %35’i ilk defa oy kullanacak seçmen, %40’ı 2018 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’a oy verenler, %20’si ise 2018’de Muharrem İnce‘ye oy verenler, %5 ise diğer seçmenler olarak tespit edilmiştir.

Sinan Oğan‘ın tüm seçmenlerden beğeni puanının hızla artmış olduğu gözlenmektedir. Fakat bu oy alarak yansımamaktadır.

* Kararsız seçmenlerin, artık seçimi 1. turda bitirmek için tercihlerini güçlü adaylar üzerinden yaptığı gözlenmektedir.

Ankette 4 adayın durumları şöyle: 

Recep Tayyip Erdoğan: % 44,3

Kemal Kılıçdaroğlu: % 52,7

Muharrem İnce: % 1,4

Sinan Oğan: % 1,6

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seçim 2023 Kemal Kılıçdaroğlu CHP Millet İttifakı AKP Cumhur İttifakı Sinan Oğan Muharrem İnce
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