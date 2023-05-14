FOX Haber Yayın Yönetmeni Şentürk: Bu durum normal değil

FOX Haber Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Anadolu Ajansı'ndaki (AA) veri akışıyla ilgili dikkati çeken bir yorum yaptı: "2018 seçimlerinde saat 22.00'da Anadolu Ajansı sandıkların %96'sını açmış, bugün 22.30'da %84'ünü açmış durumda. Bu durum normal değil."

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FOX Haber Yayın Yönetmeni Şentürk: Bu durum normal değil

Türkiye'nin kaderini şekillendirecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde oy sayım işlemi sürüyor. Ana muhalefet partisi temsilcileri, CHP'nin önde olduğu sandıklara AKP tarafından sürekli olarak itiraz edildiğini aktardı. Anadolu Ajansı (AA) manipülatif veriler yayınlarken, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yeni veri girişi neredeyse durma noktasına geldi. 

FOX Haber Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, şu yorumu yaptı:

"2018 seçimlerinde saat 22.00'da Anadolu Ajansı sandıkların %96'sını açmış, bugün 22.30'da %84'ünü açmış durumda. Bu durum normal değil."

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