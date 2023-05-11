Euro düştü, Kılıçdaroğu'ndan açıklama geldi: Biz bu ülkeyi zengin edeceğiz

Kemal Kılıçdaroğlu, "Euro düştü. Borsa uçtu. Siz daha 15 Mayıs'ta Bay Kemal gelince bir görün olacakları. Biz bu ülkeyi zengin edeceğiz!" dedi. 

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Euro düştü, Kılıçdaroğu'ndan açıklama geldi: Biz bu ülkeyi zengin edeceğiz

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, döviz kurunun düşmesine ilişkin açıklama yaptı. 

Twitter üzerinden paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Euro düştü. Borsa uçtu. Siz daha 15 Mayıs'ta Bay Kemal gelince bir görün olacakları. Biz bu ülkeyi zengin edeceğiz!" dedi. 

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seçim 2023 Kemal Kılıçdaroğlu
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