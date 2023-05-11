Tarkan'dan seçime 3 gün kala paylaşım: Demokrasi nedir?

Tarkan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine üç gün kala sosyal medya hesabından "Demokrasi nedir?" başlıklı bir paylaşım yaptı. Sanatçının, yayınladığı kısa metnin içeriğinde şu ifadeler yer aldı:

"Demokrasi Nedir? Demokrasi toplumun gücüdür. Her bireyin sözünün gücüdür. Fikirlerin özgürlüğüdür, hukukun ve adaletin güvencesidir. Ortak gelecek için birlikte çalışmaktır. Çeşitliliği kucaklamaktır. Kısacası Demokrasi; özgürlük, eşitlik, adalet, hoşgörü, dürüstlük ve farklılıklara saygıdır."