Sivas Katliamı davası ertelendi, Karamollaoğlu’nun dinlenmesi talebi reddedildi

33 aydının katledildiği Sivas Katliamı'nın ilişkin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya devam edildi. O dönem Sivas Belediye Başkanı olan Temel Karamollaoğlu’nun dinlenmesi talebi mahkeme heyetince reddedildi.

Sivas Katliamı davası ertelendi, Karamollaoğlu’nun dinlenmesi talebi reddedildi

Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te 33 aydının ve 2 otel çalışanının katledildiği Sivas Katliamı'na ilişkin görülen davada, dosyası ayrılan firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş’ın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya avukatlar ile Alevi sivil toplum örgütlerinin yöneticileri katıldı. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından avukatlara söz verdi.

Yaşanan olayların katliam olduğunu söyleyen avukat, “Anayasa 10. madde gereğince din, renk, mezhep vb. ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir. O yüzden Anayasa olarak kişinin mal ve can güvenliği teminat altına alınmış olmasına rağmen Alevilerin bu ülkede can ve mal güvenliği yoktur. Devlet görevlilerinden hiçbiri ifade için çağrılmadı. Temel Karamollaoğlu mahkemeye çağrılmadı. Buradan hareketle Temel Karamollaoğlu'na sorulmak üzere olaydan önce Madımak Oteli’nin önüne belediyece döşenen taşlar nerede kullanılmıştır? Taşların akıbeti nedir, nereye gitmiştir? Temel Bey’e bu taşların sorulmasını, mahkemenizce sorulmasını talep ediyorum. Madımak Oteli'nin önüne 2 gün önce yığılan taşlar nereye gitti? Bunun mahkemenizce Sivas Belediyesi Başkanlığına sorulmasını talep ediyorum. Direkt Temel Bey’e de sorabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Beyanların ardından o dönem Sivas Belediye Başkanı olan Temel Karamollaoğlu’nun dinlenmesi talebi mahkeme heyetince reddedildi.

Avukatlar, bir sonraki duruşmanın adli tatil sonrasına verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, bir sonraki celseyi 14 Eylül’e erteledi.

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