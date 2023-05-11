İçişleri Bakanlığ'nın seçimde valilik personeli görevlendirme talebine YSK'dan ret

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İçişleri Bakanlığı tarafından seçim sonuçlarını takip etmek üzere kurulan olan GAMER adlı sistem üzerinden seçim işlerine karışmaya devam ettiğini açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan Erkek, "Denizli İl Seçim Kurulunda birleştirme tutanaklarının düzenlenmesi aşamasında, bir valilik personelinin görevlendirilmesi talebi de YSK tarafından oy birliğiyle reddedildi. Uyarmaya devam ediyoruz. Kanunsuz emir verenler ve bu emirleri uygulayanlar hesap verecek!" dedi.