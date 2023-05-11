İçişleri Bakanlığ'nın seçimde valilik personeli görevlendirme talebine YSK'dan ret
CHP'li Muharrem Erkek, İçişleri Bakanlığı tarafından Denizli İl Seçim Kurulunda birleştirme tutanaklarının düzenlenmesi aşamasında, bir valilik personelinin görevlendirilmesini talep edildiğini duyurdu. Erkek, talebin YSK tarafından reddedildiğini açıkladı.
CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İçişleri Bakanlığı tarafından seçim sonuçlarını takip etmek üzere kurulan olan GAMER adlı sistem üzerinden seçim işlerine karışmaya devam ettiğini açıkladı.
Twitter'dan açıklama yapan Erkek, "Denizli İl Seçim Kurulunda birleştirme tutanaklarının düzenlenmesi aşamasında, bir valilik personelinin görevlendirilmesi talebi de YSK tarafından oy birliğiyle reddedildi. Uyarmaya devam ediyoruz. Kanunsuz emir verenler ve bu emirleri uygulayanlar hesap verecek!" dedi.
İçişleri Bakanı GAMER üzerinden hukuksuzlukta ve yetkisi olmadığı halde seçim işlerine karışmakta ısrar ediyor.— Muharrem Erkek 🇹🇷 (@MuharremErkek17) May 11, 2023
Denizli İl Seçim Kurulunda birleştirme tutanaklarının düzenlenmesi aşamasında, bir valilik personelinin görevlendirilmesi talebi de YSK tarafından oy birliğiyle… pic.twitter.com/GZA4FXNcMH