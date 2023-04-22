Erdoğan, Kahramanmaraş'a gidecek diye yollar kapatıldı, yolda kalan yurttaşlar korna çalarak protesto etti

14 Mayıs'taki seçime sayılı günler kala cumhurbaşkanı adayları ve siyasiler liderler il il gezmeye devam ediyor. Millet İttifakı bayramı deprem bölgesinde geçirirken bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan da depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gitti.

Ancak Erdoğan gelecek diye Kahramanmaraş yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yurttaş saatlerce yolun açılmasını bekledi. Yolda kalan yurttaş korna çalarak protesto etti.

İstanbul Gaziosmanşa'da da Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'ne katılacağı için bayramın birinci günü yollar kapatılmış ve tepkilere neden olmuştu.