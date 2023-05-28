Ali Babacan: Kendisini tebrik ediyorum

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı ve ANKA verilerini 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunu önde götürdü.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim sonuçları üzerine açıklamalarda bulundu.

Babacan, açıklamasında Erdoğan’ı tebrik etti. Babacan devamında, "Umutsuzluğa yer yok. Biz buradayız, sapasağlam ayaktayız. Bizim de kendimize çıkaracağımız dersler olacaktır. Doğru yoldan sapmayacağız. Tam demokrasiye olan sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

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