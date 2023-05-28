Cemal Enginyurt açıkladı: AKP'lilerin kutlaması sırasında bir yurttaş öldürüldü!

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci tur oylaması sonuçlarının açıklanması sonrası Ordu'nun Gülyalı ilçesinde İyi Parti'nin teşkilat binası önünde bulunan Erhan Kurt’a yoldan geçen bir grup saldırdı.

Saldırıda bıçaklanarak ağır yaralanan Erhan Kurt kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Twitter hesabından cinayetle ilgili açıklamalarda bulundu.

Enginyurt açıklamasında, AKP’li vatandaşların seçim kutlamaları sırasında bir yurttaşı öldürdüğünü söyledi.

“Yazıklar olsun! Bu kadar kin, nefret dilinin sonu buydu!” diyen Enginyurt, “AKP’liler Ordu Gülyalı’da kutlamada CHP üyesi Erhan Kurt kardeşimizi katlettiler. Mutlu musunuz ey yönetenler kin ve nefret diliniz sonuç buldu. Yazıklar olsun! Başımız sağ olsun Ordu’m. Mekanın cennet olsun kardeşim” dedi.

Yazıklar olsun!!

Bu kadar kin, nefret dilinin sonu buydu!

Akpliler Ordu Gülyalı’da kutlamada İyi Parti üyesi Erhan Kurt kardeşimizi katlettiler.

Mutlumusunuz ey yönetenler kin ve nefret diliniz sonuç buldu.

Yazıklar olsun!

Başımız sağ olsun Ordu’m.

Mekanın cennet olsun kardeşim. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) May 28, 2023

Daha sonra Instagram'dan bir açıklama yayınlayan Enginyurt, şunları kaydetti:

"Her gün kin ve nefret kustun ve nihayet kin ve nefret dilin Ordu Gülyalı'da bir delikanlının canına sebep oldu. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi bir delikanlı Emrah Kurt senin bu pis dilin yüzünden bu akşam AKP'li çeteler tarafından şehit edildi. Rahat mısın? Huzurlu musun? Nasıl uyuyacaksın Recep Tayyip Erdoğan? Bu delikanlı'nın çocuklarına nasıl hesap vereceksin Recep Tayyip Erdoğan? Bir seçim için değer miydi? Bir canın bedelini nasıl vereceksin Recep Tayyip Erdoğan? Yazıklar olsun! Böldün parçaladın memleketi. Yüce Allah senden bunun hesabını sorsun!"

CHP'Lİ OLDUĞU SÖYLENİYORDU, İYİ PARTİLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İYİ Parti Genel Sekreteri ve milletvekili Uğur Poyraz "Bu akşam İYİ Partimizin Ordu İli Gülyalı İlçesi üyemiz ve sandık görevlimiz Erhan Kurt, ilçe başkanlığımızın önünde gerçekleşen bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Erhan kardeşimize Allah’tan rahmet ailesi, sevenleri ve İyi Parti camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz, Millet olarak bizleri ayrıştıran dilin sonucu olan bu hain saldırıyı ve tüm fail/failleri nefretle kınıyoruz. Sürecin kararlı takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.