Selahattin Demirtaş: Asla teslim olmak yok

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı ve ANKA verilerini 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunu önde götürdü.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kesin olmayan sonuçların ardından açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Demirtaş, “Oy vermek için sandığa giden, çok istese bile gidemeyen, oyları korumak için direnen, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Devleti ele geçirmiş olan devasa bir operasyon gücüne karşı ilkeli, ahlaklı bir seçim çalışmasıyla bu oy oranına ulaşmak bile mucize sayılır” dedi.

Demirtaş devamında, “Aslında bir seçim değil, büyük bir operasyon yapıldı. Seçim süreci çok büyük eşitsizlikler, baskılar, inanılmaz yalanlar, iftiralar ve karalamalarla geçti. Bunlara rağmen halk değişimi kesinlikle onayladı ama tüm süreç manipüle edildi. Yenilmedik. Yenilmediğimiz için de sakın kimse umutsuz olmasın. Asla teslim olmak yok. Mücadeleye devam, devam, devam...” ifadelerini kullandı.