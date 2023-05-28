Mansur Yavaş'tan ilk açıklama: Milletimizin tercihine ve kararına saygılıyız

Ankara Büyükşehir Bele

Aziz milletimiz,



Milletimizin tercihine ve kararına saygılıyız. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.



Biz asli görevimiz olan Ankara halkı için çalışmaktan ve çabalamaktan vazgeçmeyeceğiz.



Bu süreçte seçimde görev alan herkese teşekkür ediyorum. Ankara'da alınan her iki… — Mansur Yavaş 2023 🫶🏻 (@mansuryavas23) May 28, 2023

diye Başkanı Mansur Yavaş, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından açıklama yaptı.

Yavaş, "Aziz milletimiz, Milletimizin tercihine ve kararına saygılıyız. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Biz asli görevimiz olan Ankara halkı için çalışmaktan ve çabalamaktan vazgeçmeyeceğiz. Bu süreçte seçimde görev alan herkese teşekkür ediyorum. Ankara'da alınan her iki turdaki sonuçta bizleri yalnız bırakmadıklarını gösteren Ankaralı hemşerilerime canı gönülden teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.