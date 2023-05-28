Prof. Dr. Naci Görür: Seçim bitti, tüm ülkemizi deprem dirençli hale dönüştürmek için kolları sıvamalıyız

Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık Kahramanmaraş merkezli, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Hatay, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden olan depremlerden sonra Türkiye'nin yapı stoğuna ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Prof. Dr. Naci Görür konuya ilişkin seçim sonuçlarından sonra bir mesaj paylaştı.

Görür "Seçim bitti. Ülkemiz için hayırlı olsun. Yarından itibaren tüm ülkemizi planlı ve programlı olarak deprem dirençli hale dönüştürmek için kolları sıvamalıyız. Sevgiyle" mesajını paylaştı.