Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını seçti: Kılıçdaroğlu salladı ama yıkamadı!

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti.

İkinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Saat 08.00’de başlayan oy verme işlemleri saat 17.00 itibariyle sona erdi.

Anadolu Ajansı (AA) ve ANKA Haber Ajansı'nın sandıkların yüzde 99’nın açıldığını bildirdiği seçim sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre, yaklaşık yüzde 52 oy olarak seçimi kazandı.

ANKA Haber Ajansı'nın Türkiye genelinde açıkladığı ilk sonuçlar:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47.99

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 52.01

Açılan Sandık: Yüzde 98.63

İşte Anadolu Ajansı'nın Türkiye genelinde açıkladığı ilk sonuçlar:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47.91

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 52.9

Açılan Sandık: Yüzde 98.64

YSK seçim sonuçları ise şöyle:

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "An itibariyle yurt içinde açılan sandık oranı yüzde 76,41, yurt dışında yüzde 42,01 toplan açılan sandık oranı yüzde 75,42'dir. Şu anda bizde yüzde 75,42'si açılmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 53,41 Sayın Kılıçdaroğlu 46,59 oy oranına sahiptir" dedi.

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Kaynak: Gerçek Gündem