Depremde çadır satan Kızılay Başkanı seçimde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çadır satışı nedeniyle tepki çeken ve görevinden istifa eden eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık, yarın düzenlenecek seçimler öncesi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek paylaşımı yaptı.

Erdoğan'la birlikte bir fotoğrafını paylaşan Kınık, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı destekliyorum ve ortak geleceğimizi ilgilendirdiği için bunun nedenlerini sizinle de paylaşmak istiyorum" dedi.