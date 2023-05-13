Mine Tugay'dan 'ilk turda bitirelim' paylaşımı

Türkiye yarın, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandıklara gidecek.

Oyuncu Mine Tugay, 14 Mayıs seçimleri öncesi sosyal medya hesabından Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı.

“Hak, hukuk adalet diyorum, sizinleyim” diyen Tugay, “İlk turda bitirelim” yazan ve kendi fotoğrafının olduğu görseli paylaştı.