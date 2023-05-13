İmamoğlu: Seçim sonuçlanana kadar görev yerlerimizi bırakmayacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Seçim kesin olarak sonuçlanana kadar hepimiz görev yerlerimizi asla bırakmayacağız. Sağlıklı bilgi akışı ve seçim güvenliği için son ana kadar çalışacağız. Milletimizin iradesine hep birlikte sahip çıkacağız" açıklamasını yaptı.

İmamoğlu: Seçim sonuçlanana kadar görev yerlerimizi bırakmayacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne bir gün kala sosyal medya hesabından, sandıklarda görev alacak partili ve vatandaşlara, eslenerek seçim sonuçlanana kadar kimsenin görev yerlerini terk etmeyeceğini bildirdi.

İmamoğlu'nun, Twitter hesabından yayınladığı videoda, şunları dile getirdi:

"Yarın çok önemli bir seçim yapacağız. 100. yılında Cumhuriyetimize sahip çıkacağız. Hep birlikte birleşe birleşe kazanacağız. Bu süreçte sandık ya da bilgisayar başında, tutanak başında, Seçim Koordinasyon Merkez'lerinde, meydanlarda, sahada olan sizlere çok önemli görevler düşüyor. Hepinize çok minnettarız. Seçim kesin olarak sonuçlanana kadar hepimiz görev yerlerimizi asla bırakmayacağız. Sağlıklı bilgi akışı ve seçim güvenliği için son ana kadar çalışacağız. Milletimizin iradesine hep birlikte sahip çıkacağız. Sizlere çok güveniyorum. Size söz Türkiye'ye baharı getireceğiz. Birlikte başaracağız. Her şey çok güzel olacak."

Kaynak: ANKA

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