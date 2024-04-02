CHP'nin kazandığı o ilde MHP seçimin iptali için başvurdu!

MHP, CHP adayı Eyüp Kahveci'nin kazandığı Kütahya'da 'seçiminin iptali ve oyların yeniden sayımı' için İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. MHP adayı Alim Işık, "Seçimin iptal edilmesini istiyoruz" dedi.

CHP'nin kazandığı o ilde MHP seçimin iptali için başvurdu!

MHP, CHP adayı Eyüp Kahveci'nin kesin olmayan sonuçlara göre 602 oy farkla kazandığı Kütahya'da 'Seçiminin iptali ve oyların yeniden sayımı' için İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu.

Kütahya Adliyesi önünde basın açıklaması yapan MHP'li Kütahya Belediye Başkanı Adayı Prof. Dr. Alim Işık, "Birçok gerekçe ve usulsüzlük nedeniyle öncelikle seçimin iptal edilmesini istiyoruz. Gerekli bilgi ve belgeleri İlçe Seçim Kurulu'na sunduk. Süreci takip ediyoruz" dedi.

"DEĞİŞMESİNE YOL AÇILABİLMEKTEDİR"

Açıklamasının devamında Işık, şu ifadelere yer verdi:

CHP'nin kazandığı o ilde MHP seçimin iptali için başvurdu! - Resim : 1

"Kesin sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu’ndan açıklanıncaya kadar her şey mümkündür. Bu mümkünlük haklı gerekçelerle birçok seçim bölgesinde seçimleri iptal olabileceği gibi, bazılarında oyların yeniden sayılması sonunda kazanmış gösterilen, kesin olmayan sonuçlara göre kazandığı kamuoyuna ve televizyonlara ilan edilen birçok adayın değişmesine yol açılabilmektedir."

Kaynak: Gerçek Gündem

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