CHP'den Pendik için itiraz: Oylar yeniden sayılsın

CHP Pendik'te İlçe Seçim Kurulu'na ilçe genelinde oyların yeniden sayımı için başvuruda bulundu.

Son Güncelleme:
CHP'den Pendik için itiraz: Oylar yeniden sayılsın

31 Mart Mahalli Seçimleri sonuçlarına ilişkin itiraz süreci bugün saat 15.00'te tamamlandı. Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) arasında 8 bin 15 oy fark bulunan Pendik'te de seçim sonuçlarına itiraz edildi. CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Süleyman Tarık Balyalı ve CHP Pendik İlçe Örgütü saat 14.55’te Yüksek Seçim Kurulu’na geçersiz oyların tekrar sayılması için başvuru gerçekleştirdi.

Başvuru sonrası Balyalı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Seçim sonuçlarında tutarsızlıklar olduğunu söyleyen Balyalı, “Aradaki farktan çok daha fazla geçersiz oy kullanımı var. İncelendiğinde 13 bin geçersiz oy kullanılmış olduğunu ve tutanakların son derece gelişi güzel doldurulmuş olduğunu gördük. Tutanakların çoğunda, oyların neden geçersiz sayıldığına dair bir ibareye rastlayamadık” ifadelerini kullandı.

“Hukuki süreci sonuna kadar kullanacağız” ifadelerini kullanan Balyalı açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Ortaya çıkan sonuçta gördüğümüz şu; Pendik seçimine ilişkin olarak çok fazla soru işareti var. Elimizdeki tutanaklarda bunu doğrular nitelikte. Bu yüzden bugün buradayız ve Pendik’te oyların yeniden sayılması için başvuru yaptık.”

NE OLMUŞTU?

Pendik’te Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre CHP ve AK Parti arasında 8 bin 15 oy fark bulunurken yine AA verilerine göre 13 bin 429 geçersiz oy bulunuyor. Balyalı, CHP’nin Pendik’te aldığı en yüksek oy miktarına ulaştı. Ayrıca Pendik, Esenyurt, Kadıköy ve Maltepe'nin ardından CHP’nin İstanbul’da en çok oy aldığı 4. ilçe oldu. Bu sonuçlara göre en fazla geçersiz oya sahip ilçelerden birinin Pendik olması dikkat çekti.

AKP itiraz etti: DEM Parti, rekor fark attığı Diyarbakır'da henüz mazbata alamadıAKP itiraz etti: DEM Parti, rekor fark attığı Diyarbakır'da henüz mazbata alamadıSiyaset
Etiketler
CHP 2024 Yerel Seçimleri Pendik
Son Güncelleme:
Diyarbakır Barosu'ndan 'Abdullah Zeydan' açıklaması Diyarbakır Barosu'ndan 'Abdullah Zeydan' açıklaması
Zindelik için kaşık kaşık tüketin! Canan Karatay'ın önerdiği yeni formül Zindelik için kaşık kaşık tüketin! Canan Karatay'ın önerdiği yeni formül
Kanal D'nin en iddialı dizisiydi; Rekortmen diziden seyircileri üzen haber Kanal D'nin en iddialı dizisiydi; Rekortmen diziden seyircileri üzen haber
AKP-CHP eşit oy almıştı: Ardahan Çıldır'da belediye başkanı, demokrasiyle değil kurayla seçildi Ardahan Çıldır'da belediye başkanı, demokrasiyle değil kurayla seçildi
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru neden düşüyor? Dolar kuru neden düşüyor?
Yapışık ikizlerle evlenen damada eski eşinden dava Yapışık ikizlerle evlenen damada eski eşinden dava
Türkiye'nin en genç belediye başkanları belli oldu Türkiye'nin en genç belediye başkanları belli oldu
Mehmet Şimşek'ten kritik uyarı: Tapu sahipleri dikkat! Tapu sahipleri dikkat!
Seçilen belediye başkanlarının ne kadar maaş alacağı belli oldu Seçilen belediye başkanlarının ne kadar maaş alacağı belli oldu