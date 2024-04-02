AKP itiraz etti: DEM Parti, rekor fark attığı Diyarbakır'da henüz mazbata alamadı

Diyarbakır'da yüzde 30'dan fazla farkla seçimi kazanan DEM Partili Serra Bucak Küçük, henüz mazbata alamadı. İlerleyen dakikalarda ise mazbatanın verilmesi bekleniyor. AKP'nin itirazı üzerine gecikme yaşandığı kaydedildi.

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AKP itiraz etti: DEM Parti, rekor fark attığı Diyarbakır'da henüz mazbata alamadı

Yerel seçimde yüzde 64.09 oy oranı ile yüzde 16.83 oy alan AKP'yi rekor bir farkla geçerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kazanan DEM Parti adayı, henüz mazbata alamadı.

AKP İl Başkanlığı’nın, Diyarbakır İl Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunduğu kaydedildi.

Mazbata verilmemesi gibi bir durumun olmadığı aktarılırken, DEM Parti basınından konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"AKP tarafından rutin itiraz yapılmış. Olağanüstü bir durum yok şimdilik. İtiraz karara bağlandıktan sonra mazbatanın verilmesini bekliyoruz."

Veriler AA'dan alınmıştır

Kaynak: Gerçek Gündem

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