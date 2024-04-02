Zeydan gözaltına alınmaya çalışıldı I Van halkı sokaklara döküldü: Seçimde ikinci olan AKP'li adaya mazbata verilmesi kararı protesto ediliyor

Van İl Seçim Kurulu, yüzde 55 oy alan Abdullah Zeydan'ın yerine ikinci sıradaki AKP adayı Abdulahat Arvas'ın belediye başkanı olmasına kararı vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan’ın memnu (yasaklı) haklarının geri alınması AKP Adayı Abdulahat Arvas’a vermesi üzerine DEM Partililer durumu protesto etti.

ZEYDAN: BİZ HALKIMIZIN İRADESİNİ HER YERDE SAVUNACAĞIZ

İl Seçim Kurulu'nun bu kararına tepki gösteren Zeydan, şunları söyledi:

“Van halkının yüksek iradesiyle partisini sahiplenmesi 14 belediyenin 14’ünü alması, bu AKP’li hukuksuzları harekete geçirmiş. Cuma gecesi hiçbir yetkisi olmamasına rağmen kanunsuzluk yapıyorlar biliyoruz ama kesinleşmiş bir kararı hiçbir yetkisi olmamasına rağmen mahkeme, iki gün önceki gece bu kesinleşmiş kararı başsavcılık talimatıyla ortadan kaldırmış. Ve bu bahaneyle AKP koşarak gitmiş Van İl Kurulu’na itiraz dilekçesinde bulunmuş. Peki ben adaylık başvurusu yaptığım zaman siz neden itiraz etmediniz? Benim adaylığımı YSK kabul ettiğinde, ilana çıkarttığında, seçilebilme şartlarının oluştuğunu dünyaya ilan ettiğinde neden itiraz etmediniz? Bu açık ve seçik Van halkına karşı, Kürt halkına karşı, bu ülkede yaşayan 85 milyonun iradesine karşı yapılan bir darbedir. Bunun benim şahsımla ve ismimle bir alakası yok. Biraz hukuka ve halkın iradesine inanan vicdan sahibi herkes bu hukuksuzluğun karşısında durmalı. Biz halkımızın özgür iradesiyle seçildik. Van halkının, 245 bin insanın onurunu ve şerefini kurtarmak bizim namus ve şeref borcumuzdur. Bu hukuksuzluğu yapanlar, bu halkın iradesini ezerek o koltuğu oturmayı düşünenler… Bunu kabul edersem şerefsizim. Biz halkımızın iradesini her yerde savunacağız, sokaklarda, parklarda savunacağız. Ve halkımıza çağrı yapıyoruz; iradenize sahip çıkın, iradenizle oynayan o insanlara fırsat vermeyin. Bu yanlış karar YSK’dan dönene kadar biz hakkımızı arayacağız, asla boyun eğmeyeceğiz.”

GÖZALTINA ALINDI İDDİASI

Zeydan ve beraberindekilerin gözaltına alındığı iddia edilmiş olsa da bu bilginin gerçek olmadığı öğrenildi.

Mezopotamya'dan alınan habere göre, DEM İl Binası önünü çevreleyen polis ekipleri, binanın içine gaz bombası attı. Milletvekili ve Van Büyükşehir Belediyesi adayları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan darp edilerek gözaltına alınmak istendiği ama tepki üzerine geri bırakıldığı kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDEN POLİS TAKVİYESİ

Polisin sert müdahalesi üzerine emniyet ekipleri ile halk arasındaki çatışma kentin birçok noktasına yayıldı.

Araç lastiklerinin yanması sebebiyle kentin üstünü duman sardığı da aktarıldı. Bununla birlikte şehre çevre illerden polis takviyesi yapıldığı öğrenildi.











Kaynak: ANKA