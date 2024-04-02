Van halkının iradesi hiçe sayıldı: YSK mazbatayı Abdullah Zeydan'a değil, AKP'li adaya verdi

Van İl Yüksek Seçim Kurulu, seçimi kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın yerine AKP Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirledi.

Van'da hem büyükşehri hem de bütün ilçeleri kazanarak 14'te 14 yapan DEM Parti'nin, böylelikle elindeki il sayısı 9'a düşmüş oldu.

Karar tutanağı şöyle:

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İl Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına tepki gösteren DEM Parti, şu açıklamayı yaptı:

"Van İl Seçim Kurulu’nun oy çokluğu ile partimizin büyük bir farkla kazandığı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mazbatayı AKP adayına verme kararını reddediyoruz. Bu karar iktidarın müdahalesi ile başlatılan siyasi darbe sürecinin devamıdır. Ayarlanmış Van İl Seçim Kurulu üyelerinin oy çokluğu ile verdiği karar hukuksuzdur, gayri meşrudur, halk iradesini tanımama kararıdır. Avukatlarımız karara itiraz etti. Yüksek Seçim Kurulu’nu bu hukuksuzluğa son vermeye ve halkımızın iradesini tanımaya çağırıyoruz. Partimiz, üyelerimiz, halkımız ayaktadır ve bu hukuksuzluk giderilene kadar meşru ve demokratik tepkimiz devam edecektir."

NE OLMUŞTU?

4 Kasım 2016’da HDP eş genel başkanları ve milletvekillerine karşı yürütülen operasyonlar sonrası gözaltına alından ardından tutuklanan Hakkari milletvekili Abdullah Zeydan, 6 Ocak 2022’de serbest bırakılmıştı.

Zeydan, ‘örgüte yardım etmek’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla yargılandığı davada Yargıtay’ın bozduğu kararda ısrar ederek, yine ‘örgüt propagandası yapmak’tan üç yıl bir ay 15 gün, ‘örgüte yardım etmek’ten beş yıl hapis cezası almıştı.

İlgili mahkeme, Zeydan’ın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, hükümle birlikte tahliyesine karar vermişti.

Memnu hakkı verilen ve YSK tarafından da seçime katılımı kazanan Zeydan'ın memnu hakkı, seçimden 2 gün önce 29 Mart'ta Adalet Bakanlığı tarafından mesai bitimine beş dakika kala idari bir yazıyla geri alınmıştı.

Savcılık, ‘talimat niteliğindeki’ bu idari itiraz yazısı üzerine kesinleşmiş memnu hak kararını veren mahkemeye yeniden başvurdu.

Mahkeme aynı gün kesinleşmiş memnu hak kararını geri aldı ve memnu hak talebini reddetti. Kararı, itiraz ve temyiz hakkı kullanılmadan da hemen Yüksek Seçim Kurulu’na bildirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem