Turgut Altınok hezimetinin sorumluları belli oldu: AKP İl Başkanı Hakan Han Özcan'a büyük tepki

GERÇEK GÜNDEM - Türkiye bir yerel seçimi daha geride bırakırken AKP tarihi bir kayıp yaşadı ve Türkiye genelinde ikinci parti oldu.

Türkiye 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimlere gitti ve seçim sonuçları iktidar açısından tam bir şok oldu. AKP ilk defa bir seçimde CHP'nin gerisine düştü ve önemli bir oy kaybı yaşadı.

Türkiye'nin bir çok ili CHP'ye geçerken seçim haritasında AKP'nin rengi neredeyse yarı yarıya azaldı.

AKP İstanbul ve Ankara'yı kazanamadığı gibi seçimlerde büyük bir oy kaybı yaşadı.

Ankara'da Mansur Yavaş yüzde 60'nın üzerinde bir oyla yeniden belediye başkanı seçilirken Cumhur İttifakı adayı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise yüzde 31'in üzerinde bir oy aldı.

AKP bu sonuçları gözden geçirecek ancak Ankara'yı alabileceklerini düşünen AK Parti neden başarılı olamadı.

FATURA KİME KESİLECEK?

AKP kulislerinde bununla ilgili iddialar dolaşıyor. İddialara göre seçimlerden hemen önce Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan kendi adaylığı için çalışmalar yaptı hatta yapılan bu çalışmalar AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunuldu.

Ancak kendi adaylığı kabul görmeyen Hakan Han Özcan daha sonra Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok için çalıştı ve onun adaylığı sonunda kabul edildi.

Bu bilgiler gelirken il meclis üyeliği konusunda da büyük sıkıntı yaşandı. Hakan Han Özcan, kendine yakın isimleri ilçelerde birinci sıradan aday gösterince büyük tepki aldı.

KENDİSİNE YAKIN İSİMLER BİRİNCİ SIRADAN

Örneğin AKP Ankara İl Yöneticisi Ahmet Özbek, Gölbaşı'ndan Cumhur İttifakı 1. Sıra Meclis Üyesi olarak yerleştirildi.

Yine AKP Ankara İl Yöneticisi Ömer Faruk İslam da Altındağ'dan 1. sıra meclis üyesi, AKP Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Oğulcan Sağlam da yine birinci sıradan meclis üyesi olarak yerleştirildi.

Seçimlerin ardından Ankara'da büyük bir hezimet yaşayan AK Parti'de Hakan Han Özcan'a yönelik sert eleştiriler geldi.

Öte yandan Gölbaşı'ndan birinci sıra meclis üyeliğine koyulan AKP Ankara İl Yöneticisi Ahmet Özbek ile farklı iddialar da parti kulislerinde sıkça dile getiriliyor.

Hakan Han Özcan ile birlikte Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de eleştirilerin odağında.

Şimdi AKP kulislerinde konuşulan ise Turgut Altınok'a seçimi kaybettiren bu iki ismin görevden alınıp alınmayacağı…

KARADENİZLİLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Söz konusu isimlerden Hakan Han Özcan’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hemşehrilerinden de büyük tepki geldi. Karadenizliler Federasyonu başkanı Ali Aydın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP İl Başkanı Özcan için "Acilen değişmelidir" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem