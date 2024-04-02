DEM Sözcüsü Doğan'dan iktidara 'Abdullah Zeydan' tepkisi: Alın teriyle elde ettiğimiz hakkı sonuna kadar savunacağız

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Van Eş Belediye Başkanları Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının geri alınmasının ardından açıklama yaptı.

Geçmişte kayyım politikalarıyla şimdi de memnu hakkının geri alınmasıyla hak gaspı yaşadıklarını belirten Ayşegül Doğan, iktidara yüklendi.

Doğan’ın sözlerinden satır başları şöyle:

"Herhangi bir boşluk DEM Parti tarafından bırakılmadı. Aday belirleme sürecinde ön seçimin yanı sıra işte bununla karşılaşacağımızı da bildiğimiz için titizlikle hareket ettik. Kayyım rejimine verilen net cevaba karşı mesai bitimine dakikalar kala Abdullah Zeydan şahsında tekrar bir irade gaspıyla karşı karşıya bırakıldık

‘HALA BU YANLIŞ İÇİNDESİNİZ’

Zeydan bütün hukuki prosedürleri tamamlayarak YSK'ya başvuruda bulundu, başvurusu kabul edildi. Tüm incelemeleri yapılmış, tüm prosedürler hukuka uygun bulunmuş, seçime saatler kala Adalet Bakanı aracılığıyla yapılmak istenen irade gaspına gereken cevabı halk veriyor, verecek. Kürt sorununu güvenlikçi politikaların çözeceğini düşünerek yanıldınız, hala bu yanlış içindesiniz.

‘VAN HALKI 14'TE 14 YAPTI’

Aday adaylığı bile ciddi bir prosedür gerektiriyor. Zaten Yargıtay'da, İstinafta dosyası olmayan insan bırakmadınız. Tüm incelemeleri yapılmış, hukuki prosedürler usulüne uygun şekilde gelmiş ve hiçbir itirazın gelmediği ama tam da cuma günü Adalet Bakanlığı talimatıyla gerçek olmayan gerekçeler bulup bir halkın iradesini gasp etmeye çalışanlara karşı halk en güçlü cevabı vermeye devam edecek. Van halkı 14'te 14 yaptı.

‘İKTİDAR DA ÇÖZÜLMEYE MAHKÛM OLACAK’

Kürt meselesinde güvenlikçi politikalara sarıldığınız için ortaya çıkan bu hezimetle karşı karşıya kaldınız. Görünen o ki ders almadınız. Kürt meselesini çözmeyen; diyalog, uzlaşıyı esas almadığı müddetçe bu iktidar da çözülmeye mahkum olacak. Kürt halkı, kendilerinden zorla alınıp kayyum rejimiyle yönetilen belediyelerde bir irade ortaya koyma basiretiyle yaklaşıp mesajını tüm Türkiye halklarına ve kamuoyuna duyurdu.

‘BİZ BUNU KABUL ETMEYECEĞİZ’

Bu mesajı algılamazsanız siz bu hezimetin daha büyüğünü yaşamaya mahkum olursunuz. 2 yıl önce memnu haklarını alıp tüm yasal süreçlerden geçen Zeydan'ın haklarına seçime 2 gün kala itirazınız, Kürt meselesine yaklaşımınızın göstergesidir. Biz bunu kabul etmeyeceğiz. Bir halkın bu denli güçlü şekilde ortaya koyduğunu iradenin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Halkın gösterdiği iradeye saygı göstermek zorundasınız. Bu bir lütuf değil hak. Büyük bir özveri ve alın teriyle elde ettiğimiz hakkı sonuna kadar savunacağımızı, yetkililerin de gerekli duyarlılığı göstermeleri gerektiğini ifade etmek isteriz.”

NE OLMUŞTU?

4 Kasım 2016’da HDP eş genel başkanları ve milletvekillerine karşı yürütülen operasyonlar sonrası gözaltına alından ardından tutuklanan Hakkari milletvekili Abdullah Zeydan, 6 Ocak 2022’de serbest bırakılmıştı.

Zeydan, ‘örgüte yardım etmek’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla yargılandığı davada Yargıtay’ın bozduğu kararda ısrar ederek, yine ‘örgüt propagandası yapmak’tan üç yıl bir ay 15 gün, ‘örgüte yardım etmek’ten beş yıl hapis cezası almıştı.

İlgili mahkeme, Zeydan’ın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, hükümle birlikte tahliyesine karar vermişti.

Memnu hakkı verilen ve YSK tarafından da seçime katılımı kazanan Zeydan'ın memnu hakkı, seçimden 2 gün önce 29 Mart'ta Adalet Bakanlığı tarafından mesai bitimine beş dakika kala idari bir yazıyla geri alınmıştı.

Savcılık, ‘talimat niteliğindeki’ bu idari itiraz yazısı üzerine kesinleşmiş memnu hak kararını veren mahkemeye yeniden başvurdu.

Mahkeme aynı gün kesinleşmiş memnu hak kararını geri aldı ve memnu hak talebini reddetti. Kararı, itiraz ve temyiz hakkı kullanılmadan da hemen Yüksek Seçim Kurulu’na bildirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem