AKP seçimi kazandığı ilde seçim sonuçlarına itiraz etti! 'Hakkaniyet çerçevesinde...'

AKP, DEM Parti’yi 198 oyla geride bırakarak kazandığı Bitlis'te sonuçlara itiraz etti. Resmi olmayan sonuçlara göre, AKP, Bitlis'te Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM) adayına 198 oy fark atarak kazandı.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan AKP’li Nesrullah Tanğlay sonuçlara itiraz edeceklerini açıkladı.

Seçim başarılarının gölgelenmeye çalışıldığının altını çizen Tanğlay "Biz buradayız. Bir yere gitmedik, tek bir tane 'taşıma seçmen' bilmiyoruz, tek bir hile yapmadık, tek bir tane oyu lehimize çevirmedik. Halkımızdan emin olduğumuz kadar, kendimizden de eminiz" dedi.

Geçersiz oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu’na itiraz ettiklerini söyleyen Tanğlay, seçim günü görevlilerin 'geçersiz' kabul ettiği oylarla sandıkları 'yakma' girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

Tanğlay açıklamasının devamında, "Bu durumda seçimlerin sonuçlarının mesnetsiz iddiaların gölgesinde kalmasını, algı operasyonlarına kurban edilmesini asla kabul etmiyoruz" ifadelerini kullanarak şunları kaleme aldı:

"Biz de yasal çerçevede seçim sonuçlarına itiraz hakkımızı kullanıyoruz. Geçersiz oyların yeniden sayılması için seçim kuruluna itirazımızı yaptık. Kurulun itirazları kabul edip, şaibeli olduğu iddia edilen bütün durumları hakkaniyet çerçevesinde incelemesini diliyoruz. Hizmetten şeref duyduğumuz değerli halkımıza yeniden hizmet etmek için kolları sıvamışken, sizleri bu gündemle yorduğumuz için üzgünüz."

Kaynak: AA