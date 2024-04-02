Özgür Özel’den Tunç Soyer’e sitem: Çok kızıyorum ona!

Yerel seçimde ülke genelinde yüzde %37,76 oy alarak seçimleri zirvede tamamlayan CHP, 44 yıl sonra seçimlerden birinci parti olarak çıkarken AKP, 22 yıl sonra ilk kez seçim kaybetti.

İzmir’de CHP’nin oyları düşmesine Cemil Tugay, yüzde 48.97 oyla, yüzde 37.06 oy alan Hamza Dağ’ı geride bıraktı.

2019’da İzmir’i kazanan ve bu seçimde aday gösterilmeyen Tunç Soyer, seçim öncesinde çok konuşulan isimler arasında yer alıyordu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonrası Soyer hakkında açıklamada bulundu.

Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan Özel, Soyer’e “İzmir’i değil, kendisini düşündü. O yüzden çok kızıyorum ona” diyerek şunları söyledi:

“Çağırdım, anlattım. Cemil Tugay’ın ankette en yüksek oyu alan iki isimden biri olduğunu kendisi de gördü. Yurt dışı görev teklif ettim. Memnun oldu. Akşam yemeğe çıktık birlikte. ‘Kıbrıs, Amerika ve Brüksel’deki temsilcilikle birlikte Pekin ve Moskova’da şube açalım. Yurt dışı ilişkilerde iyisiniz’ dedim. ‘Onore oldum, çok sevindim’ dedi. Gitti, birkaç gün sonra çok kötü açıklamalar yaptı. En büyük hayal kırıklığım… Kimseye küskün değilim ama İzmir’de kazanmamız için hiçbir şey yapmadı. İzmir’de tehlike çanlarının çaldığı günler oldu. İzmir’i değil, kendisini düşündü. O yüzden çok kızıyorum ona.”