Yeniçağ da İYİ Parti’nin mevcut yönetimine kılıç çekti: Akşener istifa etmediği için eleştirildi

İYİ Parti’ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ Gazetesi, genel başkan Meral Akşener’i eleştirel bir başlık attı.

31 Mart Yerel Seçimlerine müstakil giren ve umduğunu bulamayan İYİ Parti, ülke genelinde % 3.77 oranında oy alarak büyük bir düşüş yaşadı.

Seçimden önce ardı ardına istifaların yaşandığı partide, seçim sonrası ekonomi politikalarından sorumlu Bilge Yılmaz ve eski milli sporcu İrem Yaman istifa etti.

Bunun yanında İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer alan eski İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, seçim sonrası X hesabından Akşener’i istifaya davet etti.

Çelik, Akşener için şunları söylemişti:

“2023 Genel Seçimlerinde 6 partinin oluşturduğu ittifakın (6’lı masa) 18 ay boyunca yaptığı toplantılarda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olacağı Türkiye tarafından bilindiği halde bir aday ismini genel başkanlar düzeyinde ifade etmemiş olan Sayın Meral Akşener kendi ifadesi ile “kazanması riskli” adayla seçime girilmesinin yolunu açmıştır. Sürecin sonunda yaptığı itirazla Millet İttifakı seçmenini demoralize eden Sayın Meral Akşener’in oynadığı masadan kalkma tiyatrosu ile seçim, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a altın tepside hediye edilmiştir. 2023 Genel Seçimlerinde milletvekili aday listeleri hakediş, liyakat, bilgi beceri bir kenara bırakılarak hazırlanmış ve İYİ Parti meclis grubumuzun bir kısmı büyük paralar ödeyerek milletvekilliği satın almıştır. Sayın Meral Akşener siyaseten rehin olduktan sonra, İYİ Parti’nin teşkilat ve seçmenlerinin taleplerini dikkate almayıp 31 Mart seçimlerine tek başına girme kararı alarak partimizi geleceği olmayan tabela partisi haline getirmiştir. Partimizi iktidar yapmak yerine şahsına dünyalık yapmayı tercih etmiştir. İYİ Parti ticari şirket haline getirilmiştir. Sayın Meral Akşener, sizin 1 dakika daha genel başkanlık makamını işgal etmeye hakkınız yoktur. Partimizi yetkili organlarını acilen olağanüstü kongre takvimini açıklamaya davet ediyorum. Kaybedecek zamanımız yoktur, bugünden itibaren 2028 seçimlerine hazırlanacağız.”

GÖNDERMELİ BAŞLIK

Çelik'in imtiyaz sahibi olduğu Yeniçağ Gazetesi'nde, Akşener'in "İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Eleştirimizi yapacağız. Gereken adımları atacağız. Tam da bu sebeple en kısa sürede seçimli kongremizi düzenleyeceğiz" sözleri eleştirel bir başlıkla haber yapıldı.

Gazete'nin sürmanşetinde Akşener'in basın toplantısında söylediği bu sözler için "istifa çağrılarına kulak tıkadı, olağanüstü kongre dedi" başlığı atıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem