Diyarbakır Barosu'ndan 'Abdullah Zeydan' açıklaması

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Van Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı'nın 'talimatıyla' geri alınmasına tepki gösterdi.

Baro Başkanı Nihat Eren, "Yargı aracı kılınarak seçme ve seçilme hakkına müdahale girişimini kabul etmiyoruz. Van halkının iradesine saygı gösterin. Abdullah Zeydan’ın bir yıl önce almış olduğu memnu hakların iadesi kararının seçimden bir gün önce hukuksuzca kaldırılmak planlı bir müdahaledir" dedi.

Baro’dan yapılan açıklama, “31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen Mahalli Genel Seçimleri’nde, Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre %55 oy oranıyla Dem Parti adayı Abdullah Zeydan kazanmıştır.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 4 Nisan 2023 tarihinde Abdullah ZEYDAN hakkında vermiş olduğu ve kesinleşmiş memnu hakların iadesi kararını, seçimlere 2 gün kala (29.03.2024 tarihinde) Adalet Bakanlığı’nın istemi ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusu üzerine kaldırmıştır. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Yargıtay yolu (denetimi) açık olmak üzere vermiş olduğu ve kesinleşen 04.04.2023 tarihli kararını kanun yolları tüketilmeden kaldırması açık hukuka aykırılık oluşturmaktadır.

Seçimden önceki son iş gününde başvurunun yapılması ve memnu hakların iadesi kararının aynı gün kaldırılarak adli sicil kaydına işlenmesi, Van İl Seçim Kurulu’na seçimlerden hemen sonraki gün bir siyasi partinin tam da bu kararlar ve sebeplerle itirazda bulunulması, tüm sürecin önceden kurgulandığını göstermektedir.

Van İl Seçim Kurulu’ndan, seçim sonuçlarına yönelik hukuka aykırı yargı kararları üzerinden yapılmak istenilen müdahaleleri boşa çıkarmasını ve itirazı reddetmesini bekliyoruz. Aksi bir durum demokrasiye ve seçmen iradesine açık bir müdahale sonucunu doğuracaktır.

Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu hatırlatıyor, herkesi sonuçlara saygı göstermeye davet ediyoruz.” denildi.

Kaynak: ANKA