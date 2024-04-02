İstanbul'da 16 katlı binada yangın! Can kaybı 29'a çıktı: 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul’un Şişli ilçesinde 16 katlı binada yangın çıktı. Binanın en alt katındaki işletmede çıkan yangında, şu ana kadar 29 kişi hayatını kaybetti.

Olay Şişli Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan dolayısıyla kapalı olan 16 katlı binanın en alt katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu.

Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı. Yangının büyümesiyle kulüpte ve bina dumanla doldu. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içerideki 8 yaralıyı dışarı çıkardı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ekiplerce, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş. (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alındı.

Yapılan çalışmada, İ.Ş, Ş.Ş. ve E.E'nin "kasten yaralama", S.A'nın "cinsel taciz", A.A.P'nin ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da uyuşturucu madde kullanmak", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından kayıtları olduğu belirlendi.

Binada yürütülen arama kurtarma çalışmalarının da sonlandırıldığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nin Beşiktaş'taki gece kulübündeki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken olayda 25 kişi hayatını kaybetmiştir. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavileri devam etmektedir” denildi.

İstanbul Valiliği'nin, Beşiktaş’ta gece kulübünde çıkan yangına ilişkin yeni açıklamasında, "Saat 12.47’de Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokakta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2’nci katında faaliyet gösteren Masquerade isimli eğlence merkezinde ilk belirlemelere göre tadilat kaynaklı yangın çıkmıştır. Alınan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken olayda 25 kişi hayatını kaybetmiştir. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişinin kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri devam etmektedir. Olayın yaşandığı binada ekiplerin çalışmaları devam etmektedir” denildi.

BAKAN KOCA'DAN YANGINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Koca, yangında 15 kişinin yaralandığını duyurdu. Koca'nın sosyal medya paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul Şişli’de bir binada çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetmiş, 7'si ağır 8 kişi yaralanmıştır. Yangın söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Olay yerine 26 adet ambulans ve 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Kayıplarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum." BAKAN TUNÇ GÖZALTI KARARLARINI DUYURDU Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yangınla ilgili sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu. Tunç, şunları söyledi: "(İstanbul'daki yangın) Olayla ilgili iş yeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir." İMAMOĞLU DA OLAY YERİNE GİDEREK YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da bölgeye giderek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Tadilat veya inşaat başvurusu yok. İki kat aşağıda olmasından dolayı görünmeyen alanda. Şikayet de yok. Kaçak bir müdahale yapılmış" bilgisini verdi. İmamoğlu, "12.54'te itfaiye araçlarımız buraya ulaşıyor. 106 personelimiz ve 37 araç müdahale ediyor. Edindiğimiz bilgiyle, ne yazık ki binanın altında bir gece kulübü olarak işletilen mekanda gündüz bir tadilat işlemi var. Şu anda 15 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Arama ve inceleme çalışmaları sürüyor. Tadilat veya inşaat başvurusu yok. İki kat aşağıda olmasından dolayı görünmeyen alanda. Şikayet de yok. Kaçak bir müdahale yapılmış" dedi.

CAN KAYBI ARTIYOR

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Beşiktaş'taki yangın faciasında ölü sayısının 29'a yükseldiği, 1 kişinin de tedavisine devam edildiği belirtildi.

GÖZLATI SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Tadilat aşamasında olan eğlence merkezindeki yangına ilişkin, işletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği aktarıldı.

İ.Ş. (1959 doğumlu, Mesul Müdür, kasten yaralamadan suç kaydı var)

M.M.C. (1979 doğumlu, İşyeri Ortağı)

Ş.Ş. (1974 doğumlu, İş yeri ortağı kasten yaralamadan suç kaydı var)

S.A. (1985 doğumlu, Muhasebeci, Cinsel Taciz Suç kaydı mevcut)

A.A.P. (1998 doğumlu, İşletme Müdürü, TCK 191, 6136 SKM, Kasten Yaralama suç kaydı mevcut.)

K.E. (1977 doğumlu, tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu)