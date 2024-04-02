Arzu Çerkezoğlu duyurdu: DİSK 1 Mayıs'ta yüzünü Taksim'e dönüyor!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yaklaşan 1 Mayıs Enternasyonal Emekçi Bayramı hakkında konuştu.

Arzu Çerkezoğlu, şunları söyledi:

"Taksim'in özgürleştirilmesi ülkemizde açıkça bir demokrasi bir meselesidir. Bu nedenle işçi sınıfının dünya çapında yürüttüğü demokrasi kampanyasına bizler 1 Mayıs'ta Taksim'de olma irademizle güç veriyoruz.

'TAKSİM EKMEKTİR, TAKSİM ADALETTİR'

1 Mayıs 2024, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk 1 Mayıs'ı olacak. Emek ve demokrasi mücadelemizin yeni bir dönemini 1 Mayıs'ta başlatıyoruz. Ülkemizde 1 Mayıs'ların bir simgesi var, Taksim Meydanı. Taksim Meydanı 77'den beri yüreğimizde yaradır. Taksim Meydanı, yeniden yasaklandığı günden beri içimizde yaradır. Bu yıl yüzümüzü yeniden Taksim Meydanı'na dönüyoruz. 1 Mayıs'ta Taksim'de olmak, her işçinin, emekçinin hakkıdır. Bunu engellemek hukuka aykırıdır, açıkça suçtur. O yüzden 2024 1 Mayıs'ında Taksim'de olmak ekmeğe, adalete, cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkmaktır, en önemlisi memlekete sahip çıkmaktır. 1 Mayıs'ta demokrasi şimdi, Taksim şimdi diyoruz. Kararımız kesindir. 1 Mayıs'ta bir elimizde karanfil, bir elimizde çocuklarımızla Taksim Meydanı'na yürüyeceğiz. Taksim 1 Mayıs alanıdır, Taksim ekmektir, Taksim adalettir."

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ile birçok sosyalist parti ve işçi kolektifi de geçtiğimiz günlerde 1 Mayıs için Taksim'e çağrı yapmıştı.

2013'DEN BERİ KUTLANMIYOR ‘Kanlı’ 1 Mayıs olarak bilinen 1977 1 Mayıs’ından beri tarihi bir öneme sahip olan Taksim’deki kutlamalar, 2013 yılından beri yapılmıyor. 2014 ve 2015 yılında 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen sendika üyeleri ve siyasi parti temsilcileri işkence ile gözaltına alınmıştı. İstanbul Valiliği, 1 Mayıs gününe toplantı ve yürüyüş yasağı koyuyor, metroda Taksim ve Şişhane duraklarını kapatıyor, İstiklal Caddesi'ne girişleri yasaklıyor. Taksim'e çıkmak isteyen kişiler ise 2911'e( Gösteri ve Toplantı Yürüyüşleri Kanunu) muhalefetten gözaltına alınıyor, haklarında davalar açılıyor.

AYM 'HAK İHLALİ' DEDİ

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Başkanı Lami Özgen, TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, TTB Başkanı Bayazıt İlhan ve TTB üyesi Hüseyin Demirdizen, İstanbul Valiliği’nin yasak kararlarına karşı AYM’ye başvuruda bulunmuştu. DW’den Alican Uludağ’ın haberine göre, Anayasa Mahkemesi (AYM), 2014 ve 2015 yıllarında İstanbul Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına yasaklanması ve kutlamak isteyen sendikalara polisin müdahale etmesi nedeniyle iki ayrı hak ihlali kararı verdi. 1 Mayıs 1977'deki kutlamalar sırasında 34 kişinin öldüğü Taksim'in işçiler açısından sembolik anlamı olduğunu belirten mahkeme, "Taksim Meydanı emekçilerin ortak hafızasıdır" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem