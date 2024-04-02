Bakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak: Masada hangi konular var?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Fidan'ın toplantıda birçok konuyu gündeme getirmesi bekleniyor.

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Bakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak: Masada hangi konular var?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3-4 Nisan tarihlerinde Brüksel’de yapılacak olan NATO toplantısına katılacak. Fidan’ın toplantıda terörle mücadeleyi gündeme getirmesi bekleniyor.

NATO Dışişleri Bakanları 2024 yılının ilk toplantısı için Brüksel'de bir araya geliyor. Toplantının gündeminde, genel caydırıcılık konuları, terörle mücadele ile Ukrayna'daki gelişmeler yer alacak. İsveç ve Finlandiya’nın üyeliklerinin ardından İttifak’ın son durumu ve Washington Zirvesi'nin hazırlıkları da gündeme gelecek.

Diplomatik kaynakların aktardığına göre, Fidan, toplantıda, NATO’nun terörizmle ortak mücadele etmesi gerektiğini, bunun NATO’nun görevlerinden biri olduğunu belirtecek. Bazı NATO üyelerinin PKK/PYD/YPG terör örgütüyle ortaklık ilişkisine girmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirecek.

Bakan Fidan’ın ayrıca, müttefiklerin birbirlerine savunma sanayii alanında yaptırım ve kısıtlama uygulamasının ittifak ruhuna aykırı olduğunu dile getireceği de bildirildi.

Fidan’ın İngiliz, Alman, Bulgar ve Finlandiyalı mevkidaşları ile de görüşme yapması planlanıyor.

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NATO Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı İsveç
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