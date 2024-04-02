AKP-CHP eşit oy almıştı: Ardahan Çıldır'da belediye başkanı, demokrasiyle değil kurayla seçildi

Çıldır'da AKP ve CHP'li başkan adaylarının eşit oyu alması üzerine, İlçe Seçim Kurulu yaptığı kura çekimi ile AKP'li isim belediye başkanı oldu.

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AKP-CHP eşit oy almıştı: Ardahan Çıldır'da belediye başkanı, demokrasiyle değil kurayla seçildi

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde yapılan seçimlerde AKP ve CHP adaylarına oyların eşit çıkması nedeniyle İlçe Seçim Kurulu’nda yapılan kura çekimine göre belediye başkanı belirlendi.

Çıldır'da AKP ve CHP adaylarına oyların eşit çıkması nedeniyle İlçe Seçim Kurulu’nda kura çekimi yapıldı.

İlçe Seçim Kurulu, AK Parti Adayı Yakup Kemal Azizoğlu ile CHP Adayı Nurettin Aygün’ün seçim sonucunda 452’şer oy almasının ardından belediye başkanının belirlenebilmesi için kura çekimine karar verdi.

AKP-CHP eşit oy almıştı: Ardahan Çıldır'da belediye başkanı, demokrasiyle değil kurayla seçildi - Resim : 1

Seçim Kurulu’nda partililerin huzurunda yapılan kurada, AK Parti Adayı Kemal Yakup Azizoğlu’nun ismi çıktı.

Azizoğlu, adliye çıkışında gazetecilere, "Kazandık, ilçemize Ardahan’ımıza hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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