Birleşim kapatıldı, TBMM toplanamadı!

31 Mart yerel seçimleri nedeniyle çalışmalarına bir ay ara veren TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı oluşmadığından toplanamadı. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, "Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden çalışmalarımıza başlayamıyoruz" dedi.

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Birleşim kapatıldı, TBMM toplanamadı!

TBMM'de, yerel seçimler dolayısıyla çalışmalara 1 Mart'ta ara verilmiş ve TBMM Genel Kurulunun bugün saat 15.00'te toplanacağı duyurulmuştu.

Ancak, TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı oluşmadığından toplanamadı.

YARIN TOPLANACAK

Birleşim, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapatıldı.

Birleşim kapatıldı, TBMM toplanamadı! - Resim : 1

"ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLAYAMIYORUZ"

Konuya ilişkin TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, "Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden çalışmalarımıza başlayamıyoruz. Bu nedenle, denetim konularını ve kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 3 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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