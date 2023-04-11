CHP'den DEVA'ya 'Sadullah Ergin" önerisi: Adayı değiştirelim

Sadullah Ergin'in Ankara birinci bölgeden aday gösterilmesine gelen tepkilerin ardından, CHP DEVA'ya "Ergin'in yerine başka bir aday gösterelim" teklifinde bulundu.

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CHP'den DEVA'ya 'Sadullah Ergin" önerisi: Adayı değiştirelim

14 Mayıs seçimleri için partilerin aday listeleri belli oldu. İttifak ortaklarını kendi listelerinden aday gösteren CHP’ye tabandan tepkiler yükseldi.

CHP’nin güçlü olduğu bölgelerden olan Ankara 1. Bölgede, eski Adalet Bakanı ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin’in aday gösterilmesi, CHP tabanında büyük rahatsızlık yarattı.

Gazeteci Nuray Babacan’ın aktardığına göre, Gelen tepkiler üzerine CHP’den DEVA Partisi’ne Sadullah Erdin’in olduğu bölgede başka bir adayı gösterme önerisi gitti.

Ergin, “kumpas davalar” olarak nitelendirilen Ergenekon, Balyoz davaları döneminde bakanlık görevini yürütmüştü.

ERGİN BİRİNCİ BÖLGEDEN ADAY OLURSA TİP DE ADAY ÇIKARABİLİR

Yeni Dalga’nın CHP kaynaklarından edindiği bilgilere göre ise, bu kararın arkasında hem parti tabanının tepkisi hem de TİP’in bölgede aday çıkarabileceği yönündeki açıklamaların ardından, seçmenin TİP’e kaymasını önleme çabası var.

19 NİSAN SON GÜN

YSK’ya sunulan listelerin değiştirilmesi için olan süre 19 Nisan’da bitecek.

CHP’nin değişiklik önerisine DEVA Partisi’nden henüz bir yanıt gelmedi.

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