Yeşil Sol Parti’nin kadın adayları: Seçim çalışmalarına başladılar

Yeşil Sol Parti, kadın milletvekili adaylarını tanıttığı bir toplantı düzenledi. Ankara’da düzenlenen toplantıya Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar ve HDP eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile Yeşil Sol Parti’nin tüm kadın adayları katıldı. 1000’in üzerinde kadının başvuru yaptığı, en az 40 kadın milletvekilini Meclis’e taşımayı hedefleyen Yeşil Sol Parti’nin tanıtım toplantısının başlangıcında 90’lardan bugüne HEP’ten HDP’ye görev alan tüm kadınların yer aldığı bir video gösterildi.

Aday tanıtımı başlamadan önce 27. dönem milletvekillerine teşekkür edilen toplantıda söz alan Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, “Önemli bir süreci birlikte karşılıyoruz, az önce sinevizyonda izlediğimiz gibi, bize çok güçlü bir miras bırakılmış durumda. Buradan Yeşil Sol Partili kadınlar olarak, Yeşil Sol Parti’ye güç katan bütün kadın arkadaşlarımızla birlikte bu mücadeleyi yürüteceğimizin, büyüteceğimizin sözünü hem sizlere hem bizleri izleyen bütün kadınlara vermek isteriz” dedi.

"TEK ADAM REJİMİNİ VE SİSTEMİNİ BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre, Yeşil Sol Partili kadınlar olarak öncelikle depremde hayatını kaybeden kadınlara verdikleri sözler olduğunu belirten Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tek adam rejimine helallik vermeyen kadınlara, yaşamı yeniden inşa etmeye başlayan kadınlara bir sözümüz, onlar için buradayız. Tek adam rejimini, sistemini birlikte değiştireceğiz. Bir aradayız, bunun hesabını hep birlikte soracağız. Pınar Gültekin, Şule Çet, Fatma Altınmakas, İpek Er, Gülistan Doku, Yeldane Kaharman, Nadire Kadirova, Nagihan Akarsel adını sayamadığım yüzlerce kadın arkadaşımız ve nefret cinayetlerinde kaybettiklerimiz için bir aradayız. Erkek adaleti değiştirmek için geliyoruz, gerçek adalet için Yeşil Sol Kadınları olarak buradayız.”

"HİÇ KİMSENİN ÇOCUĞU, ANNESİ, EŞİ, KARISI DEĞİLİZ; OLMAYACAĞIZ"

21 yıldır kadınların büyük baskılarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da “Kadının emeğini hiçe sayan alın terini görmeyen eve kapatmaya çalışan giydiği kıyafete karışan, kaç çocuk doğuracağına karar verme cüreti gösteren AKP ve MHP iktidarına karşı alanları meydanları sokakları asla terk etmeyeceğimizi belirtiyorum. Ne giyeceğimize, hangi makyajı yapacağımıza, kaç çocuk doğuracağımıza kendimiz karar veririz. Hiç kimsenin çocuğu, annesi, eşi, karısı değiliz, olmayacağız” diye konuştu.

"SÖZLÜ SAVUNMAMIZI ALANLARDA, MEYDANLARDA MİLYONLARLA YAPMAYA BAŞLIYORUZ"

HDP’nin Anayasa Mahkemesi’nde devam eden kapatma davasına değinen ve bu davada sözlü savunma vermeyeceklerini hatırlatan Buldan, “Bugün 11 Nisan HDP kapatma davası için bugün sözlü savunma yapmamızı bekleyenler bilsin ki biz sözlü savunmamızı bütün kadın arkadaşlarımızla birlikte bu salonda yapıyoruz. Sözlü savunmamızı alanlarda, meydanlarda milyonlarla yapmaya başlıyoruz. AKP’nin hileleri varsa bizim de hamlelerimiz var. Tabanımızı asla seçeneksiz bırakmadık” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yeşil Sol Parti’nin 81 ildeki kadın milletvekili adayları tek tek sahneye çağrılarak tanıtıldı.