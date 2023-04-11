Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Çanakkale'de duyurdu: CHP'nin bakan adayları belli oldu

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, kazanılması halinde CHP'den bakan olacak isimleri açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Unutmayın Balıkesir'in ve Çanakkale'nin birer bakanı olacak" dedi.

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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çanakkale’deki Millet Buluşması’nda milletvekili adayları da kürsüye çıktı.

Kılıçdaroğlu, kürsüde “Unutmayın, Balıkesir’in ve Çanakkale’nin birer bakanı olacak” dedi. Kılıçdaroğlu’nun yanında bulunanlar arasında CHP Çanakkale milletvekili Muharrem Erkek ve Balıkesir milletvekili Ahmet Akın yer aldı.

Muharrem Erkek, milletvekili adayı listelerinde yer almamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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