CHP'de bu hafta yapılan ilçe seçimleri tamamlandı: İşte kazanan isimler

CHP İstanbul'da dün ve bugün Üsküdar, Adalar, Kadıköy, Beyoğlu, Sultangazi, Küçükçekmece ve Pendik ilçelerinde delege seçimleri yapıldı. 7 ilçenin 5’inde değişimciler seçimi önde bitirdi.



Geçtiğimiz hafta Bahçelievler, Arnavutköy, Beykoz, Esenler, Ümraniye, Eyüpsultan, Kağıthane, Maltepe, Şişli ve Sultanbeyli ilçelerindeki delege seçimlerini genel merkeze yakın isimler kazanmıştı.



İşte bu hafta yapılan delege seçimlerinin ilçe ilçe sonuçları...

ÜSKÜDAR

Değişimcilerin adayı İbrahim Çağlar Atalar, Ali Polat ve Onur Cingil yarıştı. Atalar, iki oy farkla seçildi.

ADALAR

Ercan Akpolat Adalar’da seçime giren tek aday oldu. Adalar’ın nüfusu az olduğu için seçimi etkileyecek bir delege sayısı yok. Bu yüzden Akpolat, tek aday girdi.

BEYOĞLU

Değişimcilere yakın isim Muharrem Bulut, Tuğba Güçtekin ile yarıştı. Bulut, ezici bir şekilde seçimi kazandı.

SULTANGAZİ

Kemal Avseren tek aday olarak girdi. Avseren, genel merkeze yakın bir isim.

KÜÇÜKÇEKMECE

Değişimcilerin adayı Turgay Özcan, 5 oy farkla kazandı. Belediye Başkanı Kemal Çebi, Özcan’ın listesindeydi ve delege seçildi. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun akrabası Deniz Kaftancıoğlu, karşı listedeydi ve seçilemedi.

PENDİK

Niyazi Güneri, 198’e 158 seçimi kazandı ve Erol Şahin’i yendi. Delegasyonun büyük çoğunluğu değişimcilerden oluşuyor ancak parçalı bir delege var.

KADIKÖY

En büyük sürpriz Kadıköy'den geldi. İstanbul'da en çok (43) delegeye sahip olan ilçede Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yardımcısı Dinç Çoban'ı destekleyerek aday olmasını sağladı. Daha sonrasında değişimciler ve mevcut başkan Ali Narin birleşti ve 201’e 189 seçimi kazandı. Narin, değişimcilerle hareket ediyor ve delegasyon değişimcilerin. Odabaşı’nın aday çıkartması dengeleri bozdu.

Kaynak: Gerçek Gündem