CHP'de 10 ilçe kongresi tamamlandı: İşte kazanan isimler

Dün Bahçelievler, Arnavutköy, Beykoz, Esenler, Ümraniye, Eyüpsultan, Kağıthane, Maltepe, Şişli ve Sultanbeyli ilçelerinde delege seçimleri yapıldı.

10 ilçenin 6'sınde Oğuz Kaan Salıcı-Canan Kaftancıoğlu-Zeynel Emre ve genel merkeze yakın ekipler kazandı. Bahçelievler, Arnavutköy, Esenler'de değişim listeleri kazandı.

En çok delegeye sahip Maltepe ve Ümraniye, sonucu en çok merak edilen ilçeler arasındaydı. 26 delegeye sahip Maltepe'de ve 24 delegeye sahip Ümraniye'de genel merkez yanlıları seçimleri önde tamamladı. 20 delegeye sahip Bahçelievler'de ise değişim yanlıları kazandı.

İşte ilçe ilçe seçim sonuçları...

EYÜPSULTAN

Eyüpsultan ilçe kongresinde Doğan Sarıtaş, Hüseyin Derin ve Yeşim Fatma Tektaşlı yarıştı. Seçimi Doğan Sarıtaş kazandı.

ÜMRANİYE

Ümraniye’de görevi bırakan ilçe başkanı Zeynel Kızılkaya’nın yerine iki isim aday oldu. Ümraniye ilçe sekreterliği yapmış olan Avukat Hakan Kızılelma ile daha önce Ümraniye ve Ataşehir Belediyelerinde zabıta müdürlüğü görevlerinde bulunan Erzincanlılar Derneği Başkanı Gürsel Sarımaden yarıştı.

Seçimi 216 oyla Hakan Kızılelma kazandı. Yeni ilçe başkanı genel merkeze yakınlığı ile biliniyor.

ŞİŞLİ

Şişli’de mevcut ilçe başkanı Tamer Özcanlı ile Hayri İnönü döneminde Belediye Başkan Yardımcısı olarak bu ilçe görev yapan Orhan Beğenmiş yarıştı.

Seçimlerde Tamer Özcanlı 235, Orhan Beğenmiş 114 oy aldı. Özcanlı'nın Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Canan Kaftancıoğlu'na yakın olduğu biliniyor.

BEYKOZ

Beykoz’da eski ilçe başkanı Mahir Taştan ile görevden alınan ilçe başkanı Aydın Düzgün’ün desteklediği Temel Karadeniz yeni ilçe başkanı olmak için kozlarını paylaştı.

Seçimlerde Mahir Taştan 229, Temel Karadeniz 144 oy aldı. Karadeniz "değişim" talebini dile getirenlerin Karadeniz ise Kaftancıoğlu ve genel merkezin adayı olarak biliniyordu.

KAĞITHANE

Kağıthane’de mevcut ilçe başkanı Cihan İlim Yeşildağ ile eski gençlik kolu başkanı Kaner Berberoğlu yarıştılar.

Cihan İlim Yeşildağ 201, Kaner Berberoğlu 180 oy aldı. Yeşildağ, genel merkez yanlısı tutumuyla dikkat çekiyordu.

ESENLER

Esenler’de mevcut ilçe başkanı Kemal Şahin ile Cemal Kaya yarıştılar.

Esenler'de da ise Cemal Kaya 199 oy, Kemal Şahin 182 oy alarak seçimi tamamladı. Kaya, "değişim" ekibine yakın olarak biliniyordu.

SULTANBEYLİ

Sultanbeyli’de mevcut ilçe başkanı Özgür Erdem ile Durmuş Çoban yarıştılar.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Özgür Erdem 183 oy alırken, Durmuş Çoban 43 oyda kaldı.

ARNAVUTKÖY

Arnavutköy’de genel seçimden önce atanan ilçe başkanı Ayhan Örs ile Hüseyin Çelik yarıştılar.

Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çelik 127 oy alırken, Ayhan Örs 125 oy aldı.

BAHÇELİEVLER

Bahçelievler’de mevcut İlçe Başkanı Özgür Çelik ile Hüseyin Aydoğdu yarıştı.

Özgür Çelik 240, Hüseyin Aydoğdu 138 oy aldı. Çelik'in değişim ekibiyle hareket ettiği biliniyor.

MALTEPE

Maltepe’de eski İl Gençlik Kolu Başkanı Kenan Otlu ile, eski parti ilçe yöneticisi mevcut Maltepe Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Olcay Yılmaz arasında geçti.

Kenan Otlu 209 oy alırken Olcay Yılmaz 193 oyda kaldı. Kenan Otlu'nun genel merkeze yakın olduğu biliniyor.