Bodrum'da 'değişim' vakti: CHP'nin yeni ilçe başkanı Tuna Işın oldu

CHP Bodrum 38. Olağan İlçe Kongresi, Konacık Mahallesi’ndeki Herodot Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Kongreye Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Sayar Özcan, Süreyya Öneş Derici, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, geçmiş dönem milletvekilleri ile yüzlerce partili katıldı.

BELEDİYE BAŞKANI KONUŞTU

Kongrede konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye başkanlarının parti içerisindeki seçimlere karışmaması gerektiğini dile getirerek şöyle konuştu;

“Bana zaman zaman sordular, ‘başkan adayın kim?’. Benim adayım CHP’nin seçtiği ilçe başkanıdır. Kim olursa çalışırım. Özellikle belediye başkanlarının bu türlü seçimlere karışmasını doğru bulmuyorum. Belediye başkanları ellerindeki irade gücüyle, ona verilmiş kamu gücüyle bu işlere karışmamalıdır. Bir işçi alırken, bir görevlendirme yaparken hiçbir siyasi saik gözetmedim. Bundan sonra gözetmeyeceğim. Tek saikim şudur, başarılı olması, ahlaklı olması, aynı zamanda parti ilke ve prensiplerine saygı duymasıdır.”

"HİÇ BİR GÜÇ DELEGELERİN İRADESİNE İPOTEK KOYAMAZ"

Kongrede ilçe başkanı adayları Başar Bıyıklı ve Tuna Işın konuşmalarını yaptılar, yönetim kurulu üyelerini tanıttılar.

Başar Bıyıklı yaptığı konuşmada şunları dile getirdi;

"Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Aynı çatı altında çağdaş Türkiye’yi hep beraber inşa edeceğiz. Tarihi günlerden geçtiğimiz bugünlerde bu seçimin hem partimiz hem de ülkemizin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu biliyor ve bu bilinçle ben ve çok değerli ekibimle çok önemli bir yola çıkıyoruz. Çıktığımız bu yolda bizlerle olduğunuz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Artık gençler ve kadınlarla güçlendirilmiş yenilenme sürecini başlatacağız. Çalışma, üretme, yenilenme, değişen ülke koşullarına paralel projelerle ilerleme çerçevesinde bu kez delegelerimizin sandığa yansıtacağı değerlendirmelerle seçilecek bir ilçe başkanı olmak için huzurlarınızdayım.”

Kimseye meclis üyeliği ve belediye başkanlığı sözü vererek hareket etmediklerini ifade eden Bıyıklı, “Sandığı koyacağız, siz değerli üyelerimiz karar verecek. Bu kapsamda hiçbir kuvvet delegelerimizin iradesine ipotek koyamayacak, delegelerimizle aramıza duvar olamayacaktır. Onlar, partimiz için en doğru kararı özgür bir şekilde vicdanları ile vereceklerdir. Bu anlamda delegelerimizin partimiz için en doğru kararı vereceğine yürekten ve gönülden inanıyorum.” şeklinde konuştu.

"DEĞİŞİM KAÇINILMAZDIR"

İlçe Başkanı Adayı Tuna Işın da sandık vurgusu yaparak şu sözlere yer verdi;

“Sandık yoksa pazarlık vardır. Sandık yoksa anlaşma vardır. Sandık yoksa emek hırsızlığı vardır, dayatma vardır, kuşatma vardır, üyelerin yani sizlerin iradesi ipotek altındadır. İkinci en büyük vaadimiz, gençlerin ve kadınların partimize olan aidiyet duygusunu rencide eden fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak olacaktır. Değişim kaçınılmazdır. Değişimin ilk adımı olarak yönetim kurulu toplantılarımızı asil ve yedek yönetim kurulumuzla birlikte yapmaya karar verdik. Devamında ilçe yönetimi olarak kuracağımız ihtisas komisyonlarında üyelerimizin görüşlerinden, tecrübelerinden, mesleki birikimlerinden en geniş payda da faydalanmak öncelikli görevimiz olacaktır. Düzenli olarak geniş katılımlı yapacağımız üye toplantılarımızda sizleri dinleyerek fikirlerinizden yararlanma şansına sahip olacağız. Örgütlenme modelimizin esaslarını üyelerimizle gerçekleştireceğimiz bu toplantılar belirleyecektir" diye konuştu.

“Kendimi istiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşmüş hissediyorum” diyerek konuşmasına devam eden Işın, “Geçmişten aldığımız, kurtuluşun ve kuruluşun mirasıyla Cumhuriyetimizin 100’ün yılında yeniden mavi düşlerde demokrasi ile buluşma zamanıdır. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi zamanıdır” şeklinde konuştu.

TUNA IŞIN İLÇE BAŞKANI SEÇİLDİ

Konuşmaların ardından seçime geçildi, delegeler oylarını kullandı. Oy kullanma süresinin sona ermesinin ardından sandıklar açıldı, oy sayımı yapıldı. Sandık sonuçlarına göre Tuna Işın'ın listesi 282, Başar Bıyıklı'nın listesi 117 oy aldı. İlçe Başkanı seçilen Işın, tebrikleri kabul etti. Işın'ı, seçimdeki rakibi Başar Bıyıklı da tebrik etti.

Tuna Işın'ın yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor;

Mehmet Salih Yanık, Nergis Karakaya, Abdullah Engin Başol, Simge Kocadon, Özkan Gün, Özlem Karakaya, Dr. Yusuf Günaydın, Gül Gökbel Gürsoy, Deniz Delibaş Turgay, Erman Karakaplan, Zeynep Şakar, Ahmet Berkay Kayhan, Mustafa Raşit Bastırmacı, Kaan Kütükçü, Mustafa Serin, Özgür Özdurmuş