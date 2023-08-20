Yeşil Sol Parti: 'Adana İl Örgütü'müze yanıcı madde ile saldırı girişiminde bulunuldu'

Yeşil Sol Parti, bugün saat 10.30 sıralarında bir kadının Adana İl Örgütü'ne yanıcı madde bıraktığını, sıvıları ateşlemeden olay yerinden uzaklaştığını bildirdi.

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Yeşil Sol Parti: 'Adana İl Örgütü'müze yanıcı madde ile saldırı girişiminde bulunuldu'

Yeşil Sol Parti, bugün saat 10.30 sıralarında bir kadının Adana İl Örgütü'ne yanıcı maddeler bıraktığını ancak sıvıları ateşlemeden olay yerinden uzaklaştığını, aynı kadının saat 16.00'da parti etkinliği düzenlenen Seyhan İlçe Örgütü'ne girmeye çalışırken parti üyeleri tarafından yakalanarak polise teslim edildiğini duyurdu.

Yeşil Sol Parti’nin konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımlar yapıldı:

"Kimliğini öğrenemediğimiz fotoğraftaki şahıs, bugün saat 10:30 sıralarında elinde bulunan bu yanıcı maddeleri Adana İl Örgütümüze bırakarak ayrılıyor ve 15 dakika boyunca il binamızda kalıyor. Şahıs, sıvıları ateşlemeden olay yerinden uzaklaşıyor. Şahsın yakalanması için gerekli işlemler başlatılmalıdır. Daha önce de denenmiş ama başarılı olunamamış bu saldırı girişimlerine karşı mücadelemiz sürecektir.

Adana İl Örgütümüze yanıcı madde ile yapılan saldırı girişiminde bulunan şahıs, saat 16:00'da etkinliğimiz olan Seyhan İlçe Örgütümüze de girmeye çalışmış ve oradaki arkadaşlarımız tarafından yakalanarak polise teslim edilmiştir. Şahıs, parti binamızda bulunan arkadaşlarımıza verdiği bilgide, kendisini polisin yönlendirdiğini belirtmiş ve saldırı girişiminde bulunan kişinin de kendisi olduğunu kabul etmiştir. Gelişmelere ilişkin Adana Milletvekilimiz Tülay Hatimoğulları ve avukatlarımız Adana İl Örgütümüzde saat 17:30’da açıklama yapacaktır.”"

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